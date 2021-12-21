"Не шоста ліворуч, третій ряд": Зеленський вказав на місце України у світі

Президент упевнений, що країна має бути регіональним лідером, а не "бідним родичем, який завжди в когось щось просить".

Україні треба позбавитися комплексу країни третього світу і в цьому допоможе правильна робота дипломатів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський 21 грудня на конференції голів закордонних дипустанов України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави". Подію транслював Офіс президента у Facebook.

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Щоб змінити пріоритети зовнішньої політики та зробити так, щоб Європа потребувала Україну, треба діяти амбітно, упевнений президент.

"Зміна власного сприйняття України для її сприйняття у світі. Не проблемний, а стратегічний партнер. Джерело не загроз, а можливостей. Не бідний родич, який завжди у когось щось просить, а сильна країна, яка самодостатня і розраховує на себе", – наголосив Зеленський.

Далі глава держави почав говорити про статус України як регіонального лідера. За словами Зеленського, це реально зробити, якщо створити малі спілки. З якими країнами такі альянси заплановані, він не уточнив.

"Треба будувати нову реальність, де Україна – не шоста ліворуч, третій ряд, а драйвер та лідер процесів. Ми маємо не чекати, поки хтось вирішить наші проблеми, а шукати і щодня пропонувати нові механізми, нові формати та ідеї", — додав він.

Зеленський вважає, що країні треба позбавлятися негативного та песимістичного мислення, а також таких словосполучень: "це неможливо", "цього не буде" і "це не для нас, не нашого рівня".

"Ми маємо велику історію державності. Механізми демократії та народовладдя в Україні діяли задовго до (того, як вони з'явилися) у європейських державах", — підсумував він.

Нагадаємо, що 30 липня 2021 року українська влада представила стратегію зовнішньої політики країни. У ній зазначено шість пріоритетів, на першому місці – забезпечення суверенітету та територіальної цілісності.

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, завдяки цій стратегії Україна входить у 2022 рік із "найсильнішими позиціями за всі роки незалежності".

Фокус раніше писав про країни, зовнішню політику яких не варто наслідувати.