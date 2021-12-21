"Не шестая слева, третий ряд": Зеленский указал на место Украины в мире

Президент уверен, что страна должна быть региональным лидером, а не "бедным родственником, который всегда у кого-то что-то просит".

Украине нужно избавиться от комплекса страны третьего мира и в этом поможет правильная работа дипломатов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря на конференции глав зарубежных дипучреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". Событие транслировал Офис президента в Facebook.

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Чтобы изменить приоритеты внешней политики и сделать так, чтобы Европа нуждалась в Украине, надо действовать амбициозно, уверен президент.

"Изменение собственного восприятия Украины для ее восприятия в мире. Не проблемный, а стратегический партнер. Источник не угроз, а возможностей. Не бедный родственник, который всегда у кого-то что-то просит, а сильная страна, самодостаточная и рассчитывающая на себя", – подчеркнул Зеленский.

Далее глава государства начал говорить о статусе Украины как регионального лидера. По словам Зеленского, это реально сделать, если создать малые союзы. С каким странами такие альянсы планируются, он не уточнил.

"Надо строить новую реальность, где Украина – не шестая слева, третий ряд, а драйвер и лидер процессов. Мы должны не ждать, пока кто-то решит наши проблемы, а искать и ежедневно предлагать новые механизмы, новые форматы и идеи", — добавил он.

Зеленский считает, что стране надо избавляться от негативного и пессимистического мышления, а также от таких словосочетаний: "это невозможно", "этого не будет" и "это не для нас, не нашего уровня".

"У нас есть великая история государственности. Механизмы демократии и народовластия в Украине действовали задолго до (того, как они появились) в европейских государствах", – заключил он.

Напомним, что 30 июля 2021 года украинские власти представили стратегию внешней политики страны. В ней отмечены шесть приоритетов, на первом месте – обеспечение суверенитета и территориальной целостности.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, благодаря этой стратегии Украина входит в 2022 год с "самыми сильными позициями за все годы независимости".

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