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Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о любимых книгах, фильмах и сериалах

Екатерина Шумило
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андрей ермак, глава оп
Фото: Фокус

Андрей Ермак рассказал Фокусу, что он смотрит и читает в свободное время.

"В детстве мне нравились приключенческие романы зарубежных авторов, украинская литература. Силу и мощь украинских писателей нельзя отрицать. В украинской литературе очень ярко выражена эмоция преодоления, борьбы, бунтарства. Мне это близко. По фильмам я такой же, как все. Смотрю драмы, когда хочется погрустить, смотрю комедии, когда хочется улыбнуться. Очень люблю фильмы с Адриано Челентано", — делится в эксклюзивном интервью Фокусу "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе" Андрей Ермак.

Среди любимых книг:

  • "Государство" — Аристотель.
  • "Черчилль" — Мартин Гилберт.
  • "Кодекс самурая" — Ямамото Цунэтомо и Миямото Мусаси.
  • Все книги Питера Малкина, особенно "Эйхман в моих руках".

Среди любимых фильмов и сериалов:

  • "Рука Бога" — Паоло
  • Соррентино.
  • Фильмы с Адриано Челентано.
  • "Домой" — Нариман Алиев.
  • Сериалы "Миллиарды",
  • "Черный список".
  • "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец" — недавно я познакомился с Фрэнсисом Фордом Копполой, и с удовольствием пересмотрел эти его фильмы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью для журнала Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе".