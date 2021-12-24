Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о любимых книгах, фильмах и сериалах
Андрей Ермак рассказал Фокусу, что он смотрит и читает в свободное время.
"В детстве мне нравились приключенческие романы зарубежных авторов, украинская литература. Силу и мощь украинских писателей нельзя отрицать. В украинской литературе очень ярко выражена эмоция преодоления, борьбы, бунтарства. Мне это близко. По фильмам я такой же, как все. Смотрю драмы, когда хочется погрустить, смотрю комедии, когда хочется улыбнуться. Очень люблю фильмы с Адриано Челентано", — делится в эксклюзивном интервью Фокусу "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе" Андрей Ермак.
Среди любимых книг:
- "Государство" — Аристотель.
- "Черчилль" — Мартин Гилберт.
- "Кодекс самурая" — Ямамото Цунэтомо и Миямото Мусаси.
- Все книги Питера Малкина, особенно "Эйхман в моих руках".
Среди любимых фильмов и сериалов:
- "Рука Бога" — Паоло
- Соррентино.
- Фильмы с Адриано Челентано.
- "Домой" — Нариман Алиев.
- Сериалы "Миллиарды",
- "Черный список".
- "Апокалипсис сегодня", "Крестный отец" — недавно я познакомился с Фрэнсисом Фордом Копполой, и с удовольствием пересмотрел эти его фильмы.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью для журнала Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе".