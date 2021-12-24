Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о любимых книгах, фильмах и сериалах

Андрей Ермак рассказал Фокусу, что он смотрит и читает в свободное время.

"В детстве мне нравились приключенческие романы зарубежных авторов, украинская литература. Силу и мощь украинских писателей нельзя отрицать. В украинской литературе очень ярко выражена эмоция преодоления, борьбы, бунтарства. Мне это близко. По фильмам я такой же, как все. Смотрю драмы, когда хочется погрустить, смотрю комедии, когда хочется улыбнуться. Очень люблю фильмы с Адриано Челентано", — делится в эксклюзивном интервью Фокусу "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе" Андрей Ермак.

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Среди любимых книг:

"Государство" — Аристотель.

"Черчилль" — Мартин Гилберт.

"Кодекс самурая" — Ямамото Цунэтомо и Миямото Мусаси.

Все книги Питера Малкина, особенно "Эйхман в моих руках".

Среди любимых фильмов и сериалов:

"Рука Бога" — Паоло

Соррентино.

Фильмы с Адриано Челентано.

"Домой" — Нариман Алиев.

Сериалы "Миллиарды",

"Черный список".

"Апокалипсис сегодня", "Крестный отец" — недавно я познакомился с Фрэнсисом Фордом Копполой, и с удовольствием пересмотрел эти его фильмы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью для журнала Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе".