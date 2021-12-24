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Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів про улюблені книги, фільми та серіали

Катерина Шумило
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андрей ермак, глава оп
Фото: Фокус

Андрій Єрмак розповів Фокусу, що він дивиться та читає у вільний час.

"У дитинстві мені подобалися пригодницькі романи зарубіжних авторів, українська література. Силу та міць українських письменників не можна заперечувати. В українській літературі дуже яскраво виражена емоція подолання, боротьби, бунтарства. Мені це близько. За фільмами я такий самий, як усі. Дивлюсь драми, коли хочеться посумувати, дивлюся комедії, коли хочеться посміхнутися. Дуже люблю фільми з Адріано Челентано", — ділиться в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу та особисту боротьбу" Андрій Єрмак.

Серед улюблених книг:

  • "Держава" — Арістотель.
  • "Черчилль" — Мартін Гілберт.
  • "Кодекс самурая" — Ямамото Цунетомо та Міямото Мусасі.
  • Усі книги Пітера Малкіна, особливо "Ейхман у моїх руках".

Серед улюблених фільмів та серіалів:

  • "Рука Бога" — Паоло.
  • Соррентино.
  • Фільми з Адріано Челентано.
  • "Додому" — Наріман Алієв.
  • Серіали "Мільярди",
  • "Чорний список".
  • "Апокаліпсис сьогодні", "Хрещений батько" — нещодавно я познайомився з Френсісом Фордом Копполою, і із задоволенням переглянув ці його фільми.

Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю для журналу Фокус "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу та особисту боротьбу" .