Ермак о звонке Зеленского Путину: президент не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут

В уходящем году президент Украины позвонил президенту России Владимиру Путину один раз.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому, как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", — рассказал в эксклюзивном интервью Фокусу "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе" глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам главы ОП, президент Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако конкретной даты, когда это может произойти пока нет.

Напомним, 21 декабря президент Владимир Зеленский на брифинге главы государства в резиденции Синегора, рассказал, при каком условии прямо позвонит главе Кремля Владимиру Путину.

"Наши администрации разговаривают, какая может быть адженда нашей встречи… Если администрациям не удастся договориться о каких-то сроках… то я буду прямо ему [Владимиру Путину] звонить", — ответил президент на вопрос журналиста.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью для журнала Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе".