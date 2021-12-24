Ермак о звонке Зеленского Путину: президент не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут
В уходящем году президент Украины позвонил президенту России Владимиру Путину один раз.
"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Поэтому, как только будет уверенность, что президент РФ готов разговаривать и будет предмет для разговора, он состоится", — рассказал в эксклюзивном интервью Фокусу "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе" глава Офиса президента Андрей Ермак.
По словам главы ОП, президент Зеленский готов к переговорам и встрече с российским лидером, однако конкретной даты, когда это может произойти пока нет.
Напомним, 21 декабря президент Владимир Зеленский на брифинге главы государства в резиденции Синегора, рассказал, при каком условии прямо позвонит главе Кремля Владимиру Путину.
"Наши администрации разговаривают, какая может быть адженда нашей встречи… Если администрациям не удастся договориться о каких-то сроках… то я буду прямо ему [Владимиру Путину] звонить", — ответил президент на вопрос журналиста.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью для журнала Фокус "Правила боя. Андрей Ермак о переговорах с Россией, планах по Донбассу и личной борьбе".