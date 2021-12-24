Єрмак про дзвінок Зеленського Путіну: президент не телефонує туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають

У році, що минає, президент України зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну один раз.

"Наш президент ніколи не телефонує туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт. Уже не пам'ятаю, чому розмова не відбулася. Тому, як тільки буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти і буде предмет для розмови, вона відбудеться", — розповів в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу та особисту боротьбу" голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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За словами голови ОП, президент Зеленський готовий до переговорів та зустрічі з російським лідером, проте конкретної дати, коли це може статися, поки що немає.

Нагадаємо, 21 грудня президент Володимир Зеленський на брифінгу глави держави у резиденції Синьогора, розповів, за якої умови прямо зателефонує главі Кремля Володимиру Путіну.

"Наші адміністрації розмовляють, яка може бути адженда нашої зустрічі… Якщо адміністраціям не вдасться домовитися про якісь терміни… то я прямо йому [Володимиру Путіну] телефонуватиму", — відповів президент на запитання журналіста.

Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв'ю для журналу Фокус "Правила бою. Андрій Єрмак про переговори з Росією, плани щодо Донбасу та особисту боротьбу" .