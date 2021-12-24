"Разведенец с прицепом": самый молодой нардеп расстался с женой и пытается оставить сына у себя

Бывшая супруга политика София заверила, что развод произошел "без истерик и скандалов". Пара обручилась всего 2,5 года назад.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Святослав Юраш сообщил о разводе со своей супругой Софией. Об этом парламентарий написал в своем Facebook-посте в пятницу, 24 декабря.

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Так, политик опубликовал фотографию со своим двухлетним сыном Львом, подписав ее "разведенец с прицепом". Также "слуга народа" заверил, что "сделает все возможное", чтобы его экс-супруга согласилась оставить ребенка с ним.

[ + – ] Пост Юраша в Facebook

София Юраш в свою очередь написала в социальной сети, что они со Святославом остаются "хорошими друзьями". Развод девушка объяснила тем, что люди, их мнения, интересы, круг общения и цели "меняются" и иногда это приводит к "глубинным конфликтам".

"Это жизнь. Так бывает… Мы расстались уже некоторое время назад. Не документами, но по сути. Договорились решить все формальные вопросы в перспективе. Сели, поговорили. Никаких истерик, скандалов. И расстались", — заявила девушка.

[ + – ] Пост Софии в Facebook

Отметим, что Facebook-страницах Юраша и его бывшей возлюбленной сохранилась отметка о том, что они состоят в браке.

Святослав Юраш обручился с Софией весной 2019 года в кафедральном соборе св. Георгия Вселенского патриархата в Стамбуле.

[ + – ] Фотографии с церемонии обручения Святослава Юраша с Софией

В октябре того же года у пары родился сын Лев.

Юраш в 2019 году был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Слуга народа" номером 27 в списке как беспартийный. Входит во фракцию этой политической силы. 10 ноября 2019 года стал членом партии. Также является членом парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Святослав Юраш — самый молодой народный депутат 9 созыва. На момент избрания в Раду ему было 23 года.

Напомним, недавно основательница Одесского международного кинофестивался Виктория Тигипко рассказала, как сложились ее отношения с политиком и бизнесменом Сергеем Тигипко после развода, который произошел в 2018 году.

Также Фокус писал о том, что как бывшая супруга экс-главы Офиса президента Андрея Богдана Анна попала на телешоу "Холостяк" и раскрыла подробности их отношений.