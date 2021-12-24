"Розлучений з причепом": наймолодший нардеп розлучився з дружиною і намагається залишити сина у себе

Колишня дружина політика Софія запевнила, що розлучення відбулося "без істерик та скандалів". Пара побралася всього 2,5 роки тому.

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Святослав Юраш повідомив про розлучення зі своєю дружиною Софією. Про це парламентарій написав у своєму Facebook-пості у п'ятницю, 24 грудня.

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Так, політик опублікував фотографію зі своїм дворічним сином Левом, підписавши її "розлучений із причепом". Також "слуга народу" запевнив, що "зробить усе можливе", щоб його ексдружина погодилася залишити дитину з ним.

[ + – ] Пост Юраша у Facebook

Софія Юраш зі свого боку написала у соціальній мережі, що вони зі Святославом залишаються "добрими друзями". Розлучення дівчина пояснила тим, що люди, їхні думки, інтереси, коло спілкування та цілі "міняються" і іноді це призводить до "глибинних конфліктів".

"Це життя. Так буває… Ми розлучилися вже деякий час тому. Не документами, але по суті. Домовилися вирішити всі формальні питання у перспективі. Сіли, поговорили. Жодних істерик, скандалів. І розлучилися", — заявила дівчина.

[ + – ] Пост Софії у Facebook

Зазначимо, що Facebook-сторінках Юраша та його колишньої коханої збереглася відмітка про те, що вони перебувають у шлюбі.

Святослав Юраш побрався із Софією навесні 2019 року у кафедральному соборі св. Георгія Вселенського патріархату у Стамбулі.

[ + – ] Фотографії з церемонії заручення Святослава Юраша із Софією

У жовтні цього року у пари народився син Лев.

Юраша у 2019 році було обрано народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга народу" номером 27 у списку як безпартійного. Входить до фракції цієї політичної сили. 10 листопада 2019 року став членом партії. Також є членом парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Святослав Юраш – наймолодший нардеп 9-го скликання. На момент обрання до Ради йому було 23 роки.

Нагадаємо, нещодавно засновниця Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко розповіла, як склалися її стосунки з політиком та бізнесменом Сергієм Тігіпком після розлучення, яке сталося у 2018 році.

Також Фокус писав про те, що як колишня дружина ексглави Офісу президента Андрія Богдана Ганна потрапила на телешоу "Холостяк" та розкрила подробиці їхніх стосунків.