"Будем разбираться с зашкварами депутатов": в рядах "слуг народа" ожидаются чистки, — Шуляк

Весной 2022 года заработает "дисциплинарная комиссия" партии "Слуга народа", которая сможет поднимать вопрос о лишении политиков мандата.

Партия "Слуга народа" намерена исключать из своих рядов соратников, "не разделяющих ценности", с которыми политическая сила шла на выборы. Также областные организации "слуг" проведут анализ работы местных депутатов и, в случае выявления недочетов в работе, применять к ним санкции — вплоть до лишения мандата. Об этом в ходе визита в Харьков заявила глава партии Елена Шуляк.

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По словам лидера политсилы, областные организации "Слуги народа" уже получили задачу проанализировать работу местных депутатов и глав общин. К ним, "в случае необходимости", будет применяться "императивный мандат" — процедура отзыва депутата в случае, если он не оправдал ожиданий избирателей.

"Хотелось бы, чтобы это был настоящий беспристрастный анализ, а не разборки между членами команды", – выразила надежду Шуляк.

К народным депутатам принцип "императивного мандата" применить невозможно из-за особенностей действующего законодательства, поэтому с ними будет работать дисциплинарная комиссия, которая будет создана весной следующего года. Ожидается, что этот орган будет разбираться с "зашкварами депутатов" и предлагать вводить санкции в отношении них — лишать должностей, исключать из фракции и поднимать вопрос о лишении мандата, уточнила Шуляк.

Напомним, на итоговой пресс-конференции партии глава фракции Давид Арахамия анонсировал "большую демандатизацию", в рамках которой местные депутаты из рядов "слуг народа" могут лишиться мандатов.

Бывший глава партии Александр Корниенко и действующий первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко ранее прокомментировал возможность лишения экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова мандата народного депутата.