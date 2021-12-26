"Розбиратимемося із зашкварами депутатів": у лавах "слуг народу" очікуються чистки, — Шуляк

Навесні 2022 року почне працювати "дисциплінарна комісія" партії "Слуга народу", яка зможе порушувати питання про позбавлення політиків мандату.

Партія "Слуга народу" має намір виключати зі своїх лав соратників, які "не поділяють цінності", з якими політична сила йшла на вибори. Також обласні організації "слуг" проведуть аналіз роботи місцевих депутатів та, у разі виявлення недоліків у роботі, застосовувати до них санкції – аж до позбавлення мандату. Про це під час візиту до Харкова заявила голова партії Олена Шуляк.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами лідера політсили, обласні організації "Слуги народу" вже отримали завдання проаналізувати роботу місцевих депутатів та голів громад. До них, "у разі потреби", застосовуватиметься "імперативний мандат" — процедура відкликання депутата у разі, якщо він не виправдав очікувань виборців.

"Хотілося б, щоб це був справжній неупереджений аналіз, а не розбір між членами команди", — висловила сподівання Шуляк.

До народних депутатів принцип "імперативного мандату" застосувати неможливо через особливості чинного законодавства, тому з ними працюватиме дисциплінарна комісія, яка буде створена навесні наступного року. Очікується, що цей орган розбиратиметься із "зашкварами депутатів" і пропонуватиме вводити санкції щодо них — позбавляти посад, виключати з фракції та порушувати питання про позбавлення мандату, уточнила Шуляк.

Нагадаємо, на підсумковій прес-конференції партії голова фракції Давид Арахамія анонсував "велику демандатизацію", в рамках якої місцеві депутати з лав "слуг народу" можуть позбутися мандатів.

Колишній голова партії Олександр Корнієнко та чинний перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко раніше прокоментував можливість позбавлення екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова мандата народного депутата.