Байден и Зеленский проведут новые переговоры, — "Голос Америки"

Телефонный разговор будет посвящен скоплению российских войск в приграничных с Украиной регионах и поиску дипломатических путей урегулирования войны на Донбассе.

Президенты Джо Байден и Владимир Зеленский в скором времени проведут новые переговоры по телефону. Об этом сообщает "Голос Америки", ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Совета нацбезопасности США.

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По словам инсайдера, точной даты телефонного разговора нет, однако лидеры Украины и Соединенных Штатов скоро снова проведут переговоры.

"Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи", — подчеркнул высокопоставленный чиновник и заявил, что Белый дом практически ежедневно контактирует с официальным Киевом.

Переговоры двух президентов будут посвящены возможному вторжению РФ в Украину, концентрации российских войск в приграничных районах и поиску дипломатических путей урегулирования войны на Донбассе.

Комментируя переговоры Джо Байдена и Владимира Путина, которые запланированы на 30 декабря, член Совета нацбезопасности заверил, что в ходе общения лидеры двух стран будут придерживаться принципа "ничего про Украину без Украины".

Чиновник также заявил, что Соединенные Штаты все еще обеспокоены концентрацией российских войск в приграничных с Украиной регионах, а позиция Вашингтона остается неизменной — подразделения армии РФ должны вернуться в места постоянной дислокации.

"Это то, о чем мы будем и дальше сообщать российской стороне. Но наша цель — привлечь дипломатию, начать дискуссии, а потом увидеть, сможем ли мы создать такую среду, которая позволит как деэскалацию, так и прогресс в ведении переговоров", — продолжил член Совета нацбезопасности.

Собеседник отметил, что 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором будут обсуждать украинский вопрос. На мероприятии, по словам топ-чиновника, также будет присутствовать делегация из Киева.

"Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом (на заседании Постоянного совета — ред.)", — подытожил член Совета нацбезопасности США в общении с журналистами.

Информацию о предстоящих переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского также подтверждает Reuters. Источники в Белом доме сообщают, что глава США пока не планирует сразу проводить телефонный разговор с президентом Украины после диалога с Владимиром Путиным, однако ожидается, "что они (Джо Байден и Владимир Зеленский — ред.) поговорят в ближайшее время".

Напомним, 30 декабря пройдут новые переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Телефонный разговор, как рассказывали инсайдеры, состоится по инициативе Кремля, в ходе которого президенты обсудят предстоящую встречу Россия-НАТО и сотрудничество между двумя странами.

Стоит также отметить, что накануне переговоров США призвали Украину утвердить нового руководителя САП, поскольку от прозрачности проведения конкурса зависит дальнейшая поддержка Киева со стороны Брюсселя и Вашингтона. А на встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая состоялась 31 августа, глава Украины лично пообещал президенту США проведение прозрачных конкурсов на должности председателей антикоррупционных ведомств САП и НАБУ.

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