Байден и Зеленский проведут новые переговоры, — "Голос Америки"
Телефонный разговор будет посвящен скоплению российских войск в приграничных с Украиной регионах и поиску дипломатических путей урегулирования войны на Донбассе.
Президенты Джо Байден и Владимир Зеленский в скором времени проведут новые переговоры по телефону. Об этом сообщает "Голос Америки", ссылаясь на высокопоставленного чиновника из Совета нацбезопасности США.
По словам инсайдера, точной даты телефонного разговора нет, однако лидеры Украины и Соединенных Штатов скоро снова проведут переговоры.
"Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут оставаться на тесной связи", — подчеркнул высокопоставленный чиновник и заявил, что Белый дом практически ежедневно контактирует с официальным Киевом.
Переговоры двух президентов будут посвящены возможному вторжению РФ в Украину, концентрации российских войск в приграничных районах и поиску дипломатических путей урегулирования войны на Донбассе.
Комментируя переговоры Джо Байдена и Владимира Путина, которые запланированы на 30 декабря, член Совета нацбезопасности заверил, что в ходе общения лидеры двух стран будут придерживаться принципа "ничего про Украину без Украины".
Чиновник также заявил, что Соединенные Штаты все еще обеспокоены концентрацией российских войск в приграничных с Украиной регионах, а позиция Вашингтона остается неизменной — подразделения армии РФ должны вернуться в места постоянной дислокации.
"Это то, о чем мы будем и дальше сообщать российской стороне. Но наша цель — привлечь дипломатию, начать дискуссии, а потом увидеть, сможем ли мы создать такую среду, которая позволит как деэскалацию, так и прогресс в ведении переговоров", — продолжил член Совета нацбезопасности.
Собеседник отметил, что 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором будут обсуждать украинский вопрос. На мероприятии, по словам топ-чиновника, также будет присутствовать делегация из Киева.
"Вопросы, связанные с Украиной, естественно подходят к контексту ОБСЕ, поскольку Украина является членом ОБСЕ и будет присутствовать за столом (на заседании Постоянного совета — ред.)", — подытожил член Совета нацбезопасности США в общении с журналистами.
Информацию о предстоящих переговорах Джо Байдена и Владимира Зеленского также подтверждает Reuters. Источники в Белом доме сообщают, что глава США пока не планирует сразу проводить телефонный разговор с президентом Украины после диалога с Владимиром Путиным, однако ожидается, "что они (Джо Байден и Владимир Зеленский — ред.) поговорят в ближайшее время".
Напомним, 30 декабря пройдут новые переговоры Джо Байдена и Владимира Путина. Телефонный разговор, как рассказывали инсайдеры, состоится по инициативе Кремля, в ходе которого президенты обсудят предстоящую встречу Россия-НАТО и сотрудничество между двумя странами.
Стоит также отметить, что накануне переговоров США призвали Украину утвердить нового руководителя САП, поскольку от прозрачности проведения конкурса зависит дальнейшая поддержка Киева со стороны Брюсселя и Вашингтона. А на встрече Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая состоялась 31 августа, глава Украины лично пообещал президенту США проведение прозрачных конкурсов на должности председателей антикоррупционных ведомств САП и НАБУ.
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