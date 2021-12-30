Байден і Зеленський проведуть нові переговори, — "Голос Америки"

Телефонна розмова буде присвячена накопиченню російських військ у прикордонних з Україною регіонах і пошуку дипломатичних шляхів урегулювання війни на Донбасі.

Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський незабаром проведуть нові переговори телефоном. Про це повідомляє "Голос Америки", посилаючись на високопосадовця з Ради нацбезпеки США.

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За словами інсайдера, точної дати телефонної розмови немає, проте лідери України та Сполучених Штатів незабаром знову проведуть переговори.

"Можна очікувати, що президент Байден і Зеленський залишатимуться на тісному зв'язку", — наголосив високопосадовець і заявив, що Білий дім практично щодня контактує з офіційним Києвом.

Переговори двох президентів будуть присвячені можливому вторгненню РФ в Україну, концентрації російських військ у прикордонних районах і пошуку дипломатичних шляхів урегулювання війни на Донбасі.

Коментуючи переговори Джо Байдена та Володимира Путіна, які заплановані на 30 грудня, член Ради нацбезпеки запевнив, що під час спілкування лідери двох країн дотримуватимуться принципу "нічого про Україну без України".

Чиновник також заявив, що Сполучені Штати ще стурбовані концентрацією російських військ у прикордонних з Україною регіонах, а позиція Вашингтона залишається незмінною — підрозділи армії РФ мають повернутися до місць постійної дислокації.

"Це те, про що ми й надалі повідомлятимемо російську сторону. Але наша мета — залучити дипломатію, почати дискусії, а потім побачити, чи зможемо ми створити таке середовище, яке дозволить як деескалацію, так і прогрес у веденні переговорів", — продовжив член Ради національної безпеки.

Співрозмовник зазначив, що 13 січня відбудеться засідання Постійної ради ОБСЄ, на якому обговорюватимуть українське питання. На заході, за словами топчиновника, також буде присутня делегація з Києва.

"Питання, пов'язані з Україною, звичайно підходять до контексту ОБСЄ, оскільки Україна є членом ОБСЄ і буде присутня за столом (на засіданні Постійної ради — ред.)", — підсумував член Ради нацбезпеки США у спілкуванні із журналістами.

Інформацію про майбутні переговори Джо Байдена та Володимира Зеленського також підтверджує Reuters. Джерела в Білому домі повідомляють, що глава США поки що не планує одразу проводити телефонну розмову з президентом України після діалогу з Володимиром Путіним, проте очікується, "що вони (Джо Байден і Володимир Зеленський — ред.) поговорять найближчим часом".

Нагадаємо, 30 грудня відбудуться нові переговори Джо Байдена та Володимира Путіна. Телефонна розмова, як розповідали інсайдери, відбудеться з ініціативи Кремля, під час якої президенти обговорять майбутню зустріч Росія-НАТО та співпрацю між двома країнами.

Варто також зазначити, що напередодні переговорів США закликали Україну затвердити нового керівника САП, оскільки від прозорості проведення конкурсу залежить подальша підтримка Києва з боку Брюсселя та Вашингтона. А на зустрічі Джо Байдена та Володимира Зеленського, яка відбулася 31 серпня, глава України особисто пообіцяв президенту США проведення прозорих конкурсів на посади голів антикорупційних відомств САП і НАБУ.

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому спрацювала тактика військових навчань РФ біля кордону і чи зливає Захід Україну країні-агресору.