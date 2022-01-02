Финляндия настаивает на своем праве вступить в НАТО вопреки позиции РФ

Кремль пытается переписать европейский порядок безопасности на своих условиях. И хотя большинство финнов против вступления в НАТО все может поменяться.

В своем ежегодном обращении премьер-министр Финляндии Санна Марин подчеркнула, что страна может подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сообщает Yle.

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"У Финляндии есть возможность вступить в НАТО. У нас должна быть такая свобода выбора, поскольку каждая страна вправе решать вопросы, связанные с национальной безопасностью", — заявила Марин. По ее словам, такое право лежит в основе европейской безопасности и принципов ОБСЕ.

Финский премьер также отметила, что руководство страны продолжит сотрудничество с ЕС в части безопасности.

В субботу, 1 января, президент Финляндии Саули Ниинисте в своем обращении к гражданам также заявил, что страна вступит в Североатлантический альянс, если захочет, несмотря на требования России о нерасширении блока вплоть до ее границ.

"Свобода выбора и действий Финляндии также предусматривает возможность военного союза и подачи заявки на членство в НАТО, если мы так решим", — сказал президент страны в своем новогоднем обращении.

В прошлом месяце российский президент Владимир Путин потребовал гарантий, что финское государство не присоединится к НАТО. В заявлении Кремля сообщалось, что Путин хочет международных юридических гарантий безопасности, которые бы исключали возможность дальнейшего расширения НАТО на Восток.

Данные опросов показывают, что 40% финского населения против вступления в НАТО, а 26% — за.

Публицист Геннадий Друзенко считает, что Украине стоит перенять опыт Финляндии, которая потеряла территории, но при этом сохранила независимость. Стране необходимо развивать свою военную политику и политику безопасности, ожидая появления окна возможностей для возвращения своих земель.

Напомним, что президент США Джо Байден, комментируя недавние переговоры с Путиным, заявил, что вторжение российских войск в Украину повлечет за собой новые санкции против Кремля и увеличение американского военного контингента в Европе.

Ранее Фокус рассказал о том, что удалось противопоставить Финляндии в войне с СССР. Более 82 лет назад финским войскам, которые защищали свою страну от Красной армии, удалось разгромить советских захватчиков в битве за Толваярви в Ладожской Карелии.