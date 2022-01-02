Фінляндія наполягає на своєму праві вступити до НАТО всупереч позиції РФ

Кремль намагається переписати європейський порядок безпеки на своїх умовах. І хоча більшість фінів проти вступу до НАТО все може змінитися.

У своєму щорічному зверненні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін наголосила, що країна може подати заявку на вступ до НАТО. Про це повідомляє Yle.

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"Фінляндія має можливість вступити до НАТО. У нас має бути така свобода вибору, оскільки кожна країна має право вирішувати питання, пов'язані з національною безпекою самостійно", — заявила Марін. За її словами, таке право є основою європейської безпеки та принципів ОБСЄ.

Фінський прем'єр також зазначила, що керівництво країни продовжить співпрацю з ЄС щодо безпеки.

У суботу, 1 січня, президент Фінляндії Саулі Нііністе у своєму зверненні до громадян також заявив, що країна вступить до Північноатлантичного альянсу, якщо захоче, незважаючи на вимоги Росії щодо нерозширення блоку аж до її кордонів.

"Свобода вибору та дій Фінляндії також передбачає можливість військового союзу та подання заявки на членство в НАТО, якщо ми так вирішимо", — сказав президент країни у своєму новорічному зверненні.

Минулого місяця російський президент Володимир Путін зажадав гарантії, що фінська держава не приєднається до НАТО. У заяві Кремля повідомлялося, що Путін хоче міжнародних юридичних гарантій безпеки, які б унеможливлювали подальше розширення НАТО на Схід.

Дані опитувань показують, що 40% фінського населення проти вступу до НАТО, а 26% за.

Публіцист Геннадій Друзенко вважає, що Україні варто запозичити досвід Фінляндії, яка втратила території, але при цьому зберегла незалежність. Країні необхідно розвивати свою військову політику та політику безпеки, очікуючи появи вікна можливостей для повернення своїх земель.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден, коментуючи нещодавні переговори з Путіним, заявив, що вторгнення російських військ в Україну спричинить нові санкції проти Кремля і збільшення американського військового контингенту в Європі.

Раніше Фокус розповів про те, що вдалося протиставити Фінляндії у війні з СРСР. Понад 82 роки тому фінським військам, які захищали свою країну від Червоної армії, вдалося розгромити радянських загарбників у битві за Толваярві в Ладозькій Карелії.