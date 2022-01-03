Канцлер Германии планирует "перезапустить" отношения с РФ, - Bild

Для выход на отношений на новый уровень, советник по внешней политике Йенс Плетнер уже две недели подготавливает встречу Шольца и Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует дать отношениям с Россией "качественно новый старт". Об этом пишет газета Bild.

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По информации издания, уже две недели ведется подготовка к переговорам Шольца с Владимиром Путиным. Они могут состояться уже в этом месяце. Их готовит советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер.

Вместе с этим в публикации указывается, что глава МИД Германии Анналена Бербок (партия "зеленых") наоборот хочет занять более жесткую позицию к России по Украине, а также в вопросах соблюдения прав человека. Министр экономики Роберт Хабек имеет критическую позицию по отношению к "Северному потоку-2" и не исключает введения санкций против него.

Европейские чиновники в Брюсселе скептически настроены по отношению к РФ. Как пишут в издании, "Путин прилагает все усилия, чтобы избавиться от ЕС". Президент РФ желает вести переговоры только с США, как это было во времена СССР.

Напомним, Украина получит 150 млн евро от Германии из-за запуска "Северного потока-2". Это должно ускорить процесс перехода Киева на возобновляемые источники энергии.

15 декабря состоялась встреча Зеленского и Шольца, на котором обсуждались вопросы транзита российского газа, вступления в НАТО и российской агрессии против Европы.