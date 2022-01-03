Канцлер Німеччини планує "перезапустити" відносини з РФ, — Bild

Для виходу на відносини на новий рівень, радник із зовнішньої політики Єнс Плетнер вже два тижні готує зустріч Шольца та Путіна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує дати відносинам із Росією "якісно новий старт". Про це пише газета Bild.

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За інформацією видання, вже два тижні триває підготовка до переговорів Шольца з Володимиром Путіним. Вони можуть відбутися вже цього місяця. Їх готує радник канцлера із зовнішньої політики Єнс Плетнер.

Водночас у публікації вказується, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (партія "зелених") навпаки хоче зайняти жорсткішу позицію до Росії в Україні, а також у питаннях дотримання прав людини. Міністр економіки Роберт Хабек має критичну позицію щодо "Північного потоку-2" і не відкидає запровадження санкцій проти нього.

Європейські чиновники у Брюсселі скептично налаштовані стосовно РФ. Як пишуть у виданні, "Путін докладає всіх зусиль, щоб позбутися ЄС". Президент РФ бажає вести переговори лише зі США, як це було за часів СРСР.

Нагадаємо, Україна отримає 150 млн євро від Німеччини через запуск "Північного потоку-2". Це має прискорити процес переходу Києва на відновлювані джерела енергії.

15 грудня відбулася зустріч Зеленського та Шольца, на якій обговорювалися питання транзиту російського газу, вступу до НАТО та російської агресії проти Європи.