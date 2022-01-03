"Гантели стоят, Петя спит": Зеленский похвастался первой тренировкой в 2022-м (фото)

На опубликованном снимке, помимо спортивного инвентаря, с гарантом позирует две его собаки — Петя и Нора.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в своем блоге Instagram. Согласно подписи к фото, Зеленский изображен после первой тренировки в новом году.

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"Гантели стоят. Петя спит. Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра", — подписана фотография.

На данный момент публикация собрала свыше 262 тысяч лайков и 3700 комментариев. В основном, подписчики поздравляют президента с Новым годом, а также смеются с клички Петя у собаки.

Напомним, 23 декабря Владимир Зеленский выступил перед самим собой на саммите дипломатов из-за неудачного монтажа.

Также сообщалось, что Зеленский планирует переименовать партию "Слуга народа" к парламентским выборам на партию "Зеленского".