"Гантелі стоять, Петя спить": Зеленський похвалився першим тренуванням у 2022-му (фото)

На опублікованому знімку, крім спортивного інвентарю, з гарантом позує двоє його собак — Петя і Нора.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографію у своєму блозі Instagram. Згідно з підписом до фото, Зеленського зображено після першого тренування у новому році.

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"Гантелі стоять. Петя спить. Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку", — підписано фотографію.

На цей час публікація зібрала понад 262 тисячі вподобайок та 3700 коментарів. Здебільшого, передплатники вітають президента з Новим роком, а також сміються з клички Петя у собаки.

Нагадаємо, 23 грудня Володимир Зеленський виступив перед самим собою на саміті дипломатів через невдалий монтаж.

Також повідомлялося, що Зеленський планує перейменувати партію "Слуга народу" на парламентські вибори на партію "Зеленського".