Зеленський планує перейменувати партію "Слуга народу" наступного року, — ЗМІ

Ближче до парламентських виборів партія "Слуга народу" може змінити назву на "Партію Зеленського".

Президент України Володимир Зеленський планує перейменувати партію "Слуга народу" наступного року. Як повідомляє видання "Страна", про це стало відомо близькому оточенню президента.

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Повідомляється, що перейменування провладної партії відбудеться ближче до парламентських виборів. Президент нібито хоче змінити бренд і використати в назві партії своє прізвище, тому цілком можливо, що наступного року партія "Слуга народу" може стати "Партією Зеленського".

Зміна назви, за словами джерел видання, дозріла на ґрунті соціологічних даних, які показують, що рейтинг президента Зеленського є набагато вищим, ніж у його політичної партії.

Крім того, зі зміною назви президент планує зробити чистку в партійних лавах і позбутися персонажів, які дискредитують авторитет "Слуг народу". А політиків із зіпсованим іміджем, яких треба буде "провести" до парламенту, планують розподілити за списками партій-сателітів, які готує Банкова до походу на вибори.

Раніше повідомлялося, що близький до оточення президента Олександр Гогілашвілі, який потрапив у серію скандалів, було звільнено з посади Заступника Міністра внутрішніх справ України.

Після інцидентів з поліцейськими президент Зеленський доручив голові МВС і Кабміну розглянути питання про звільнення Гогілашвілі, написавши в соцмережах, що на подібні дії з боку чиновника "може бути лише одна реакція".

Нардеп-мажоритарник Роман Соха оголосив про вихід із складу президентської фракції "Слуга народу". Своє рішення депутат прокоментував тим, що хоче залишатися чесним перед собою та виборцями.