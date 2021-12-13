Гогілашвілі звільнили з МВС: з'явилося розпорядження Кабміну

Заступник міністра внутрішніх справ України кілька разів потрапляв у розбирання з поліцейськими. Він заявив, що став прикладом того, як не треба поводитися.

Заступника міністра внутрішніх справ України Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал із поліцейськими на блокпосту в Донецькій області, офіційно звільнили з МВС. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 13 грудня.

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Гогілашвілі звільнили за власним бажанням, наголошується у документі.

Колишній чиновник написав у Facebook, що став прикладом того, як не треба поводитися.

"Дякую всім за роботу, професіоналам, які чесно та віддано роблять свою справу... Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба поводитися. Мені соромно за емоційність і нестриманість", — підкреслив він.

Про необхідність звільнення Гогілашвілі говорив 12 грудня президент України Володимир Зеленський

Гогілашвілі 10 грудня погрожував поліцейським, матюкався і хотів затіяти з ними бійку після їхньої вимоги зупинити автомобіль при в'їзді до Донецької області.

Фокус повідомляв про проживання Гогілашвілі в РФ та його зв'язки з депутатом Держдуми, колишнім боксером Миколою Валуєвим. За інформацією Центру журналістських розслідувань, Гогілашвілі отримав паспорт громадянина РФ за номером 6004531705 12 листопада 2003 року в Ленінському районі Ростова-на-Дону.

"За деякими даними, Гогіашвілі знаходиться в Україні з 2010 року, тому російський закордонний паспорт він отримував вже в український період своєї біографії", — повідомили журналісти.

Колишній заступник голови МВС у листопаді цього року вже потрапляв у розбирання з поліцейськими.