Гогилашвили уволили из МВД: появилось распоряжение Кабмина

Замминистра внутренних дел Украины несколько раз попадал в разборки с полицейскими. Он заявил, что стал примером того, как не надо себя вести.

Заместителя министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, угодившего в скандал с полицейскими на блокпосту в Донецкой области, официально уволили из МВД. Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров Украины от 13 декабря.

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Гогилашвили уволили по собственному желанию, отмечается в документе.

Бывший чиновник написал в Facebook, что стал примером того, как не надо себя вести.

"Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело… Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за эмоциональность и несдержанность", — подчеркнул он.

О необходимости уволить Гогилашвили говорил 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский

Гогилашвили 10 декабря угрожал полицейским, матерился и хотел затеять с ними драку после их требования остановить автомобиль при въезде в Донецкую область.

Фокус сообщал о проживании Гогилашвили в РФ и его связях с депутатом Госдумы, бывшим боксером Николаем Валуевым. По информации Центра журналистских расследований, Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ под номером 6004531705 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

"По некоторым данным, Гогиашвили находится в Украине с 2010 года, так что российский загранпаспорт он получал уже в украинский период своей биографии", – сообщили журналисты.

Бывший замглавы МВД в ноябре этого года уже попадал в разборки с полицейскими.