Зеленский планирует переименовать партию "Слуга народа" в следующем году, — СМИ

Ближе к парламентским выборам партия "Слуга народа" может сменить название на "Партию Зеленского".

Президент Украины Владимир Зеленский планирует переименовать партию "Слуга народа" в следующем году. Как сообщает издание "Страна", об этом стало известно близкому окружению президента.

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Сообщается, что переименование провластной партии произойдет ближе к парламентским выборам. Президент якобы хочет сменить бренд и использовать в названии партии свою фамилию, поэтому, вполне возможно, что в следующем году партия "Слуга народа" может стать "Партией Зеленского".

Смена названия, по словам источников издания, созрела на почве социологических данных, которые показывают, что рейтинг президента Зеленского гораздо выше, чем у его политической партии.

Кроме того, со сменой названия президент планирует произвести чистку в партийных рядах и избавиться от персонажей, дискредитирующих авторитет "Слуг народа". А политиков с испорченным имиджем, которых нужно будет "провести" в парламент, планируют распределить по спискам партий-сателлитов, которые Банковая готовит к походу на выборы.

Ранее сообщалось, что близкий к окружению президента Александр Гогилашвили, который угодил в серию скандалов, был уволен с должности Заместителя министра внутренних дел Украины.

После инцидентов с полицескими, президент Зеленский поручил главе МВД и Кабмину рассмотреть вопрос об увольнении Гогилашвили, написав в соцсетях, что на подобные действия со стороны чиновника "может быть только одна реакция".

Нардеп-мажоритарщик Роман Соха объявил о выходе из состава президентской фракции "Слуга народа". Свое решение депутат прокомментировал тем, что хочет оставаться честным перед собой и избирателями.