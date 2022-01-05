Депутат от ОПЗЖ поздравил всех с Новым годом на фоне Путина (фото)

Пока нардеп пророссийской политсилы пиарился на любви к государству-агрессору, его коллеги обратились с жалобой в СБУ.

Депутат Болградского райсовета от партии ОПЗЖ Виталий Градинар опубликовал в своем Facebook поздравление с Новым годом и прикрепил фото, где он стоит на фоне главы Кремля Владимира Путина.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"С Наступающим друзья! Всем нам мира и благополучия!" — написал в соцсети 31 декабря Градинар и прикрепил фото, где он стоит возле телевизора. Тогда в эфире был российский государственный канал "Россия 24", когда Путин поздравлял россиян с Новым годом в центре Москвы.

[ + – ] депутат от ОПЗЖ Виталий Градинар

Из-за фото Градинара с Путиным в СБУ обратился депутат Одесского областного совета от партии "Батькивщина" Андрей Бабенко. По его словам, публикация такого снимка имеет признаки правонарушения, предусмотренного уголовным кодексом.

"Я считаю, что это открытое неуважение к Украине и умышленная пропаганда сепаратизма и агрессии против нашего государства. Буду ждать ответа от органов правопорядка и безопасности государства", — написал депутат облсовета и добавил, что правонарушение Градинара имеет признаки ст. 110 и ч. 1 статьи 111 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственная измена, которая посягает на государственный суверенитет Украины, на ее территориальную неприкосновенность, обороноспособность и государственную безопасность).

[ + – ] обращение в СБУ [ + – ] обращение в СБУ

Напомним, в этом году нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил Владимира Путина с Днем рождения, записав видеообращение с теплыми пожеланиями. Из-за этого ГБР начало расследование. На видеообращение Кивы остро отреагировали бойцы ВСУ с передовой, которые пригласили нардепа приехать к ним и повторить поздравление Путину.