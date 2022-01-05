Депутат від ОПЗЖ привітав усіх із Новим роком на тлі Путіна (фото)

Поки нардеп проросійської політсили піарився на любові до держави-агресора, його колеги звернулися зі скаргою в СБУ.

Депутат Болградської райради від партії ОПЗЖ Віталій Градінар опублікував у своєму Facebook привітання з Новим роком і прикріпив фото, де він стоїть на тлі голови Кремля Володимира Путіна.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"З прийдешнім друзі! Усім нам миру та благополуччя!" — написав у соцмережі 31 грудня Градінар і прикріпив фото, де він стоїть біля телевізора. Тоді в ефірі був російський державний канал "Росія 24", коли Путін вітав росіян із Новим роком у центрі Москви.

[ + – ] Депутат від ОПЗЖ Віталій Градінар

Через фото Градінара з Путіним до СБУ звернувся депутат Одеської обласної ради від партії "Батьківщина" Андрій Бабенко. За його словами, публікація такого знімку має ознаки правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом.

"Я вважаю, що це відкрита неповага до України й умисна пропаганда сепаратизму й агресії проти нашої держави. Чекатиму відповіді від органів правопорядку та безпеки держави", — написав депутат облради і додав, що правопорушення Градінара має ознаки ст. 110 та ч. 1 статті 111 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державну зраду, яка посягає на державний суверенітет України, на її територіальну недоторканність, обороноздатність і державну безпеку).

[ + – ] Звернення до СБУ [ + – ] Звернення до СБУ

Нагадаємо, цього року нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав Володимира Путіна з Днем народження, записавши відеозвернення із теплими побажаннями. Через це ДБР розпочало розслідування. На відеозвернення Киви гостро відреагували бійці ЗСУ із передової, які запросили нардепа приїхати до них і повторити привітання Путіну.