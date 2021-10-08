"Ти перейшов межу": бійці ЗСУ звернулися до Киви через привітання Путіна (відео)
Українські військові запросили нардепа від ОПЗЖ до них на позиції, щоб він ще раз привітав росіян, які перебувають по той бік фронту.
Українські бійці з фронту записали відеозвернення до Іллі Киви, в якому закликали побратимів "плюнути" при нагоді в обличчя нардепу від ОПЗЖ. Про це повідомляє телеграм-канал Україна 24.
У відео військові заявили, що Кива перейшов межу, і плюнув на могили бійців, які віддали своє життя за Україну в російсько-українській війні.
"Кива, ти перейшов межу, ти плюнув на могили бійців, які поклали своє життя за Україну на цій війні. Ми, Збройні сили України і добровольчі підрозділи звертаємося до наших побратимів, які знаходяться на мирній частини України. Хлопці, якщо хтось побачить десь цю наркоманську тварину, ми дуже просимо, передайте йому від нас привіт і плюньте, по можливості, в морду", — говорить боєць.
Також військові заявили, що вони чекають Киву на фронті, щоб він особисто привітав росіян, які стоять по той бік фронту. Заодно бійці запропонували нардепу позбутися наркотичної залежності.
Нагадаємо, 7 жовтня Ілля Кива привітав Путіна з днем народження. Він побажав главі держави-агресора "божого благословення і здоров'я", а також назвав російського президента "лідером дружнього нам народу". Свої слова політик пояснив тим, що привітав Путіна через повагу до нього.
"Я привітав насамперед чоловіка, в якого є позиція. Який вміє свою позицію відстоювати і відстоює він це в інтересах свого народу і своєї держави. Чому б багатьом політикам українським потрібно було б повчитися — як потрібно керувати своєю країною, як потрібно виводити її з кризи і як можна змусити світ поважати свою державу", — пояснив свої дії Кива.