"Ты перешел черту": бойцы ВСУ обратились к Киве из-за поздравления Путина (видео)

Украинские военные пригласили нардепа от ОПЗЖ к ним на позиции, чтобы он еще раз поздравил россиян, которые находятся по ту сторону фронта.

Украинские бойцы записали видеообращение к Илье Киве, в котором призвали побратимов "плюнуть" в лицо нардепу от ОПЗЖ. Об этом сообщает Политимедиа.

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В видео военные заявили, что Кива перешел черту, и плюнул на могилы бойцов, отдавших свою жизнь за Украину в российско-украинской войне.

"Кива, ты перешел черту, ты плюнул на могилы бойцов, которые положили свою жизнь за Украину на этой войне. Мы — Вооруженные силы Украины и добровольческие подразделения обращаемся к нашим побратимам, которые находятся на мирной части Украины. Парни, если кто-то увидит где-то это наркоманское животное, мы очень просим, передайте ему от нас привет и плюньте, по возможности, в морду", — говорит боец.

Также военные заявили, что они ждут Киву на фронте, чтобы он лично поздравил россиян, которые стоят по ту сторону фронта. Заодно бойцы предложили нардепу избавиться от наркотической зависимости.

Напомним, 7 октября Илья Кива поздравил Путина с днем рождения. Он пожелал главе государства-агрессора "божьего благословения и здоровья", а также навал российского президента "лидером дружественного нам народа".

Свои слова политик объяснил тем, что поздравил Путина из-за уважения к нему. Он отстаивает свои интересы, и интересы своего народа. Украинским политикам, по словам Кивы, нужно поучиться это делать.