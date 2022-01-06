"Я сам власть": "слуга" устроил скандал в кафе Одессы из-за отказа обслуживания без сертификата
Парламентарий, как утверждают сотрудники заведения, начал угрожать персоналу увольнением, а после инцидента написал депутатский запрос с требованием провести все возможные проверки в кафе.
Нардеп-мажоритарщик от фракции "Слуга народа" Александр Гайду устроил скандал в одном из кафе Одессы после того, как его спутнице отказали в обслуживании из-за отсутствия COVID-сертификата. Об этом пишет "Страна".
Инцидент произошел в кофейне "Штрудель", куда, по данным журналистов, пришел Александр Гайду со своей спутницей. Женщине отказали в обслуживании из-за отсутствия сертификата о вакцинации, из-за чего "слуга народа" начал угрожать персоналу заведения.
Как рассказали сотрудники "Штруделя", "слуга народа" представился народным депутатом и заявлил, что его со спутницей обязаны обслужить.
"Так как он "сам власть", "сам принимал закон и знает, кому что можно, а кому нельзя". Мы попросили его покинуть кафе, но он включил "большого начальника" и начал угрожать сотрудникам – молодому парню и девушке, что их уже завтра уволят. И мол, они вообще никуда после этого не устроятся", — заявили в общении с журналистами сотрудники одесского заведения.
По данным "Страны", через несколько дней в кофейню "Штрудель" начали приходить с проверками, в том числе сотрудники ГСЧС. Причиной этому послужило депутатское обращение мэру Одессы Геннадию Труханову от "слуги" Александра Гайду.
В документе нардеп потребовал провести все возможные проверки на основании "массовых жалоб одесситов" на заведение.
Издание "Страна" также опубликовала видео из кофейни "Штрудель", на котором видно, как человек, похожий на Александра Гайду, заходит с женщиной в здание. В течение нескольких минут между посетителями и персоналом проходила беседа, после чего видеоролик резко прекращается.
Фокус попытался связаться с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Гайду, чтобы выяснить его позицию относительно инцидента в одесском заведении. Если парламентарий предоставит свой комментарий — он будет опубликован отдельным материалом.
Супругой Александра Гайду, как говорится в декларации нардепа, является гражданка Российской Федерации Виктория Маркова.
Александр Гайду — народный депутат от "Слуги народа", который прошел в Верховную Раду от мажоритарного округа №128 (Николаев). Является членом профильного комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики, а также возглавляет подкомитет по вопросам инноваций и инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса. Александр Гайду имеет высшее образование, а до избрания в Верховную Раду занимал должность исполнительного директора ООО "Вибо-Транс". С 2011 по 2017 год был руководителем Морского специализированного порта "Ника-Тера".
Отметим, что в сентябре 2021 года нардепа Александра Гайду обокрали на одном из рынков Одессы. У парламентария, как сообщали журналисты, вытащили кошелек с 3,8 тыс. гривен, 100 долларами, флешками и банковскими карточками.