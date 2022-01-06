"Я сам власть": "слуга" устроил скандал в кафе Одессы из-за отказа обслуживания без сертификата

Парламентарий, как утверждают сотрудники заведения, начал угрожать персоналу увольнением, а после инцидента написал депутатский запрос с требованием провести все возможные проверки в кафе.

Нардеп-мажоритарщик от фракции "Слуга народа" Александр Гайду устроил скандал в одном из кафе Одессы после того, как его спутнице отказали в обслуживании из-за отсутствия COVID-сертификата. Об этом пишет "Страна".

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Инцидент произошел в кофейне "Штрудель", куда, по данным журналистов, пришел Александр Гайду со своей спутницей. Женщине отказали в обслуживании из-за отсутствия сертификата о вакцинации, из-за чего "слуга народа" начал угрожать персоналу заведения.

Как рассказали сотрудники "Штруделя", "слуга народа" представился народным депутатом и заявлил, что его со спутницей обязаны обслужить.

"Так как он "сам власть", "сам принимал закон и знает, кому что можно, а кому нельзя". Мы попросили его покинуть кафе, но он включил "большого начальника" и начал угрожать сотрудникам – молодому парню и девушке, что их уже завтра уволят. И мол, они вообще никуда после этого не устроятся", — заявили в общении с журналистами сотрудники одесского заведения.

По данным "Страны", через несколько дней в кофейню "Штрудель" начали приходить с проверками, в том числе сотрудники ГСЧС. Причиной этому послужило депутатское обращение мэру Одессы Геннадию Труханову от "слуги" Александра Гайду.

В документе нардеп потребовал провести все возможные проверки на основании "массовых жалоб одесситов" на заведение.

[ + – ] Александр Гайду потребовал провести провести в "Штруделе" после скандала с сертификатом

[ + – ] Александр Гайду потребовал провести провести в "Штруделе" после скандала с сертификатом

Издание "Страна" также опубликовала видео из кофейни "Штрудель", на котором видно, как человек, похожий на Александра Гайду, заходит с женщиной в здание. В течение нескольких минут между посетителями и персоналом проходила беседа, после чего видеоролик резко прекращается.

Фокус попытался связаться с народным депутатом от "Слуги народа" Александром Гайду, чтобы выяснить его позицию относительно инцидента в одесском заведении. Если парламентарий предоставит свой комментарий — он будет опубликован отдельным материалом.

Супругой Александра Гайду, как говорится в декларации нардепа, является гражданка Российской Федерации Виктория Маркова.

[ + – ] "Слуга народа" Александр Гайду устроил скандал в одесской кофейне "Штрудель"

Александр Гайду — народный депутат от "Слуги народа", который прошел в Верховную Раду от мажоритарного округа №128 (Николаев). Является членом профильного комитета парламента по вопросам аграрной и земельной политики, а также возглавляет подкомитет по вопросам инноваций и инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса. Александр Гайду имеет высшее образование, а до избрания в Верховную Раду занимал должность исполнительного директора ООО "Вибо-Транс". С 2011 по 2017 год был руководителем Морского специализированного порта "Ника-Тера".

Отметим, что в сентябре 2021 года нардепа Александра Гайду обокрали на одном из рынков Одессы. У парламентария, как сообщали журналисты, вытащили кошелек с 3,8 тыс. гривен, 100 долларами, флешками и банковскими карточками.