"Я сам влада": "слуга" влаштував скандал у кафе Одеси через відмову обслуговування без сертифікату

Парламентарій, як стверджують співробітники закладу, почав погрожувати персоналу звільненням, а після інциденту написав депутатський запит із вимогою провести всі можливі перевірки у кафе.

Нардеп-мажоритарник від фракції "Слуга народу" Олександр Гайду влаштував скандал в одному з кафе Одеси після того, як його супутниці відмовили в обслуговуванні через відсутність COVID-сертифікату. Про це пише "Страна".

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Інцидент стався у кав'ярні "Штрудель", куди, за даними журналістів, прийшов Олександр Гайду зі своєю супутницею. Жінці відмовили в обслуговуванні через відсутність сертифікату про вакцинацію, через що "слуга народу" почав погрожувати персоналу закладу.

Як розповіли співробітники "Штруделя", "слуга народу" представився народним депутатом та заявив, що його із супутницею зобов'язані обслужити.

"Оскільки він "сам влада", "сам приймав закон і знає, кому що можна, а кому не можна". Ми попросили його покинути кафе, але він увімкнув "великого начальника" і почав погрожувати співробітникам – молодому хлопцю та дівчині, що їх вже завтра звільнять. І мовляв, вони взагалі нікуди після цього не влаштуються", — заявили у спілкуванні з журналістами співробітники одеського закладу.

За даними "Страни", за кілька днів до кав'ярні "Штрудель" почали приходити з перевірками, зокрема співробітники ДСНС. Причиною цього стало депутатське звернення меру Одеси Геннадію Труханову від "слуги" Олександра Гайду.

У документі нардеп вимагає провести всі можливі перевірки на підставі "масових скарг одеситів" на заклад.

[ + – ] Олександр Гайду зажадав провести у "Штруделі" після скандалу із сертифікатом

[ + – ] Олександр Гайду зажадав провести у "Штруделі" після скандалу із сертифікатом перевірки

Видання "Страна" також опублікувало відео з кав'ярні "Штрудель", на якому видно, як людина, схожа на Олександра Гайду, заходить із жінкою до будівлі. Протягом кількох хвилин між відвідувачами та персоналом проходила бесіда, після чого відеоролик різко припиняється.

Фокус спробував зв'язатися з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Гайду, щоб з'ясувати його позицію щодо інциденту в одеському закладі. Якщо парламентарій надасть свій коментар, він буде опублікований окремим матеріалом.

Дружиною Олександра Гайду, як зазначено в декларації нардепа, є громадянка Російської Федерації Вікторія Маркова.

[ + – ] "Слуга народу" Олександр Гайду влаштував скандал в одеській кав'ярні "Штрудель"

Олександр Гайду – народний депутат від "Слуги народу", який пройшов у Верховну Раду від мажоритарного округу №128 (Миколаїв). Є членом профільного комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики, а також очолює підкомітет з питань інновацій та інфраструктури у сфері агропромислового комплексу. Олександр Гайду має вищу освіту, а до обрання до Верховної Ради обіймав посаду виконавчого директора ТОВ "Вібо-Транс" . З 2011 до 2017 року був керівником Морського спеціалізованого порту "Ніка-Тера".

Зазначимо, що у вересні 2021 року нардепа Олександра Гайду обікрали на одному із ринків Одеси. У парламентарія, як повідомляли журналісти, витягли гаманець із 3,8 тис. гривень, 100 доларами, флешками та банківськими картками.