В Одесі на ринку обікрали нардепа від "Слуги народу", — ЗМІ

За інформацією журналістів, злочинець викрав із кишені політика гаманець з 3,8 тисячами гривень, 100 доларами, флешками і банківськими картками.

Народний депутат із фракції "Слуги народу" Олександр Гайду став жертвою кишенькового злодія на ринку в Одесі. Злочинець вкрав у політика гаманець із готівкою на загальну суму в 6,5 тисячі гривень. Про це в понеділок, 6 вересня, повідомляє телеграм-канал "Одеса INFO".

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За словами авторів публікації, інцидент стався на Київському ринку. Невідомий витягнув з кишені народного обранця гаманець з 3,8 тисячами гривень, 100 доларами, банківськими картами і трьома флешками. Загальна сума збитку склала 6 490 гривень.

Правоохоронці вже порушили кримінальну провадження за ст.185 КК України (крадіжка). Наразі поліція займається пошуками злочинця.

Нагадаємо, Олександр Гайду був обраний до Верховної Ради по округу №128 (м.Миколаїв) в ході останніх парламентських виборів у липні 2019 року. Політик перебуває в пропрезидентської фракції "Слуга народу", є членом комітету Ради з питань аграрної та земельної політики.

Це не перший випадок, коли "слуги народу" страждають від рук злочинців. У травні цього року в квартиру нардепа Максима Пашковського вдерлися невідомі і вкрали з неї, за словами політика, "особисте майно", а також секретну документацію.

Також ми писали про те, як депутата з фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка обікрали в поїзді "Укрзалізниці". Зловмисники привласнили собі 20 тисяч гривень та банківські картки.