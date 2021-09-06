В Одессе на рынке обокрали нардепа от "Слуги народа", - СМИ
По информации журналистов, преступник похитил из кармана политика кошелек с 3,8 тысячами гривен, 100 долларами, флешками и банковскими карточками.
Народный депутат из фракции "Слуги народа" Александр Гайду стал жертвой карманного вора на рынке в Одессе. Преступник украл у политика кошелек с наличными на общую сумму в 6,5 тысяч гривен. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает телеграм-канал Одесса INFO.
По словам авторов публикации, инцидент произошел на Киевском рынке. Неизвестный вытащил из кармана народного избранника кошелек с 3,8 тысячами гривен, 100 долларами, банковскими картами и тремя флешками. Общая сумма ущерба составила 6 490 гривен.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по ст.185 УК Украины (кража). На данный момент полиция занимается поисками преступника.
Напомним, Александр Гайда был избран в Верховную Раду по округу №128 (г. Николаев) в ходе последних парламентских выборов в июле 2019 года. Политик состоит в пропрезидентской фракции "Слуга народа", является членом комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики.
Это не первый случай, когда "слуги народа" страдают от рук преступников. Так, в мае этого года в квартиру нардепа Максима Пашковского вторглись неизвестные и украли из нее, по словам политика, "личное имущество", а также секретную документацию.
Также мы писали о том, как депутата из фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко обокрали в поезде "Укрзализныци". Злоумышленники присвоили себе 20 тысяч гривен и банковские карты.