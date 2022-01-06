Киевляне потратили на зарплаты чиновников аппарата КГГА в 2021 году более 100 млн грн

В ведомстве на запрос Фокуса сообщили, что всего на содержание аппарата КГГА было потрачено более 130 млн грн. Из них более 7 млн грн выделили на материально-техническое обеспечение.

На содержание аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую возглавляет Виталий Кличко, в 2021 году потратили более 130 млн гривен из городского бюджета. Об этом говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос Фокуса.

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"Сумма средств, потраченных из городского бюджета на содержание аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) за 2021 год, составляет 130 329 735 грн", — говорится в ответе на запрос Фокуса.

Средства, сообщили в КГГА, распределили следующим образом:

100,6 млн грн — на зарплаты;

почти 7,2 млн грн — на материально-техническое обеспечение;

137,4 тыс. грн — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;

8,6 тыс. грн — на командировки;

322,8 тыс. грн — на другие расходы.

[ + – ] На содержание аппарата КГГА в 2021 году из городского бюджета потратили более 130 млн грн

[ + – ] На содержание аппарата КГГА в 2021 году из городского бюджета потратили более 130 млн грн

Отметим, в аппарате СНБО в ответ на запрос Фокуса сообщили, что зарплата секретаря ведомства Алексея Данилова за 2021 год составила почти 912 грн. Чиновник ежемесячно получал "надбавки за интенсивность труда" в размере 100% от должностного оклада и премии. Больше всего — почти 142,6 тыс. грн — Данилов заработал по итогам сентября.

Напомним, в сентябре 2021 года в ответ на запрос Фокуса в секретариате языкового омбудсмена сообщали, что из государственного бюджета на содержание их ведомства с лета 2020 года потратили почти 17,7 млн грн.