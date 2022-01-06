Кияни витратили на зарплати чиновників апарату КМДА у 2021 році понад 100 млн. грн.

У відомстві на запит Фокусу повідомили, що всього на утримання апарату КМДА було витрачено понад 130 млн. грн. З них понад 7 млн. грн. виділили на матеріально-технічне забезпечення.

На утримання апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА), яку очолює Віталій Кличко, у 2021 році витратили понад 130 млн. гривень з міського бюджету. Про це йдеться у відповіді відомства на відповідний запит Фокусу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Сума коштів, витрачених з міського бюджету на утримання апарату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за 2021 рік, становить 130 329 735 грн", — йдеться у відповіді на запит Фокусу.

Кошти, повідомили у КМДА, розподілили так:

100,6 млн грн — на зарплати;

майже 7,2 млн грн — на матеріально-технічне забезпечення;

137,4 тис. грн — на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

8,6 тис. грн — на відрядження;

322,8 тис. грн — на інші витрати.

[ + – ] На утримання апарату КМДА у 2021 році з міського бюджету витратили понад 130 млн. грн.

[ + – ] На утримання апарату КМДА у 2021 році з міського бюджету витратили понад 130 млн. грн.

Зазначимо, в апараті РНБО у відповідь на запит Фокусу повідомили, що зарплата секретаря відомства Олексія Данілова за 2021 рік становила майже 912 грн. Чиновник щомісяця отримував "надбавки за інтенсивність праці" у розмірі 100% від посадового окладу та премії. Найбільше — майже 142,6 тис. грн — Данілов заробив за підсумками вересня.

Нагадаємо, у вересні 2021 року у відповідь на запит Фокусу в секретаріаті мовного омбудсмена повідомляли, що з державного бюджету на утримання їхнього відомства з літа 2020 року витратили майже 17,7 млн. грн.