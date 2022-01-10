В СНБО рассказали, во сколько миллионов их работа обошлась украинцам в 2021 году (документ)

В ведомстве на запрос Фокуса сообщили, что всего на деятельность Совета нацбезопасности и обороны было потрачено более 240 млн грн. Из них почти 9 млн грн выделили на инвентарь.

На деятельность Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в 2021 году из государственного бюджета потратили более 240 млн гривен. Об этом говорится в ответе аппарата ведомства на соответствующий запрос Фокуса.

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"Общий объем потраченных ассигнаций за год составил 243 319 138,71 гривен", — говорится в ответе на запрос.

Средства, сообщили в СНБО, распределили следующим образом:

почти 125 млн грн — на зарплаты;

около 25,8 млн грн — на начисления на оплату труда;

8,5 млн грн — на предметы, материалы и инвентарь;

22,8 млн гривен — на оплату услуг (кроме коммунальных);

629 тыс. грн — на расходы на командировки;

289,2 тыс грн — на оплату коммунальных услуг и энергоносителей;

почти 2,5 млн грн — на исследования и разработки, отдельные меры развития по реализации государственных (региональных) программ;

673,6 тыс. грн — на другие текущие расходы;

18,7 млн грн — на приобретение оборудования и предметов долгосрочного использования;

840,2 тыс. грн — на капитальный ремонт;

37,7 млн грн — на приобретение нематериальных активов.

В аппарате СНБО подчеркнули, что на организацию заседаний ведомства дополнительных средств, согласно законодательству, не предусмотрено.

[ + – ] Ответ на запрос Фокуса

Напомним, ранее в ведомстве Фокусу сообщили, что за 2021 год секретарь СНБО Алексей Данилов получил почти 912 тысяч гривен зарплаты. Чиновнику начисляли премии в размере от 190% до 290% оклада.

При этом еще в 2020 году Данилов на своей должности заработал почти 719 тыс. грн.