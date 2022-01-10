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В РНБО розповіли, у скільки мільйонів їхня робота обійшлася українцям у 2021 році (документ)

Руслан Зерницький
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Фото: president.gov.ua | РНБО розкрила суму, яку витратила на свою роботу у 2021 році

У відомстві на запит Фокусу повідомили, що всього на діяльність Ради нацбезпеки та оборони було витрачено понад 240 млн грн. Із них майже 9 млн грн виділили на інвентар.

На діяльність Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) у 2021 році з державного бюджету витратили понад 240 млн гривень. Про це йдеться у відповіді апарату відомства на відповідний запит Фокусу.

"Загальний обсяг витрачених асигнацій за рік становив 243 319 138,71 гривень", — ідеться у відповіді на запит.

Кошти, повідомили в РНБО, розподілили так :

  • майже 125 млн грн – на зарплати;
  • близько 25,8 млн грн – на нарахування на оплату праці;
  • 8,5 млн грн — на предмети, матеріали й інвентар;
  • 22,8 млн гривень – на оплату послуг (крім комунальних);
  • 629 тис. грн — на витрати на відрядження;
  • 289,2 тис грн – на оплату комунальних послуг і енергоносіїв;
  • майже 2,5 млн грн – на дослідження та розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм;
  • 673,6 тис. грн. – на інші поточні витрати;
  • 18,7 млн грн – на придбання обладнання та предметів довгострокового використання;
  • 840,2 тис. грн. – на капітальний ремонт;
  • 37,7 млн грн – на придбання нематеріальних активів.

В апараті РНБО наголосили, що на організацію засідань відомства додаткових коштів, згідно із законодавством, не передбачено.

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Відповідь на запит Фокусу

Нагадаємо, раніше у відомстві Фокусу повідомили, що за 2021 рік секретар РНБО Олексій Данілов отримав майже 912 тисяч гривень зарплати. Чиновнику нараховували премії в розмірі від 190% до 290% окладу.

При цьому ще 2020 року Данілов на своїй посаді заробив майже 719 тис. грн.