Зеленський відпочиває у Буковелі: українці масово діляться знімками із президентом (фото)

Гірськолижний курорт знаходиться у "жовтій" зоні карантину, і, судячи з фотографій, глава держави порушує встановлені Кабміном обмеження.

Президент Володимир Зеленський продовжує відпочивати у Буковелі. Користувачі активно публікують спільні знімки із главою держави у Instagram.

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Як відомо, Володимир Зеленський вже кілька днів відпочиває на гірськолижному курорті у Карпатах.

У Буковелі діють карантинні обмеження "жовтого" рівня епідемічної небезпеки: громадяни зобов'язані носити захисні маски/респіратори, а також дотримуватися соціальної дистанції для своєї безпеки.

Судячи з фотографій, Володимир Зеленський став справжньою "зіркою" на гірськолижному курорті Карпат. Глава держави не відмовляє відпочивальникам у спільних фото, які українці активно публікують у Instagram.

На знімках можна побачити, що президент, як і туристи в Буковелі, не дотримуються соціальної дистанції і не носять захисні маски/респіратори в умовах пандемії коронавірусу.

[ + – ] Зеленський порушує правила карантину у Буковелі [ + – ] Зеленський порушує правила карантину у Буковелі [ + – ] Зеленський порушує правила карантину у Буковелі [ + – ] Зеленський порушує правила карантину у Буковелі [ + – ] Зеленський порушує правила карантину у Буковелі

Вперше про візит Володимира Зеленського до Буковеля стало відомо 4 січня. ЗМІ повідомили, що глава держави заселився на гірськолижному курорті в один готель із Ігорем Коломойським. Журналісти інформували, що Володимир Зеленський мешкає на одному поверсі з бізнесменом у п'ятизірковому Radisson Blu Resort. Ігор Коломойський підтвердив, що вони проживали в одному готелі з президентом та запевнив, що жодних зустрічей із Зеленським у нього не було.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що вирушив у невелику відпустку до Буковеля. За словами президента, на гірськолижному курорті він проведе кілька днів. Проте Володимир Зеленський не підтвердив та не спростував інформацію про заселення в один готель із Ігорем Коломойським.

За кілька днів Володимира Зеленського помітили за одним столом з Андрієм Єрмаком та Русланом Демченком у Буковелі.