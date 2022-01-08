Зеленский отдыхает в Буковеле: украинцы массово делятся снимками с президентом (фото)

Горнолыжный курорт находится в "желтой" зоне карантина, и, судя по фотографиям, глава государства нарушает установленные Кабмином ограничения.

Президент Владимир Зеленский продолжает отдыхать в Буковеле. Пользователи активно публикуют совместные снимки с главой государства в Instagram.

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Как известно, Владимир Зеленский уже несколько дней отдыхает на горнолыжном курорте в Карпатах.

В Буковеле действуют карантинные ограничения "желтого" уровня эпидемической опасности: граждане обязаны носить защитные маски/респираторы, а также придерживаться социальной дистанции для своей же безопасности.

Судя по фотографиям, Владимир Зеленский стал настоящей "звездой" на горнолыжном курорте в Карпатах. Глава государства не отказывает отдыхающим в совместных фото, которые украинцы активно публикуют в Instagram.

На снимках можно увидеть, что президент, как и туристы в Буковеле, не соблюдают социальную дистанцию и не носят защитные маски/респираторы в условиях пандемии коронавируса.

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Впервые о визите Владимира Зеленского в Буковель стало известно 4 января. СМИ сообщили, что глава государства заселился на горнолыжном курорте в один отель с Игорем Коломойским. Журналисты информировали, что Владимир Зеленский проживает на одном этаже с бизнесменом в пятизвездочном Radisson Blu Resort. Игорь Коломойский подтвердил, что они проживали в одном отеле с президентом и заверил, что никаких встреч с Зеленским у него не было.

Позже Владимир Зеленский заявил, что отправился в небольшой отпуск в Буковель. По словам президента, на горнолыжном курорте он проведет несколько дней. Однако Владимир Зеленский не подтвердил и не опроверг информацию о заселении в один отель с Игорем Коломойским.

Через несколько дней Владимира Зеленского заметили за одним столом с Андреем Ермаком и Русланом Демченко в Буковеле.