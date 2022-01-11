Протесты в Казахстане: около 150 украинцев хотят покинуть страну

Ближайшие рейсы в Киев, рассказали украинские дипломаты, запланированы на 13 и 16 января. Для этого группы украинцев доставят в Нур-Султан.

Около 150 украинцев в Казахстане обратились в посольство Украины для того, чтобы получить помощь в возвращении на Родину. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

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По его словам, в связи со стабилизацией ситуации в стране часть граждан отказалась от своих планов о возвращении.

Международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться украинцы.

Между крупными казахстанскими городами также восстанавливается транспортное сообщение, в том числе железнодорожное.

Украинские дипломаты договорились с казахстанскими железнодорожниками, что наши граждане смогут группами прибыть в Нур-Султан для дальнейшего перемещения в Киев.

Также нашим гражданам предложат бесплатно заменить отмененные рейсы из Алматы на полеты из Нур-Султана, обслуживание предоставит авиакомпания Air Astana. Украинцам рекомендуют заранее проверить наличие мест и даты рейсов из Нур-Султана.

"По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытие аэропорта будет сообщено дополнительно", — написал представитель МИД.

Украинцев среди задержанных и пострадавших в результате событий в Казахстане нет. Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами и будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны.

Напомним, в Украину из Казахстана 9 января прибыл самолет, на котором находилось 33 украинца. Они эвакуировались из столицы Казахстана Нур-Султана.

Как известно, недавно в Казахстане вспыхнули массовые протесты: президент Касим-Жомарт Токаев на днях рассказал о планах революционеров захватить Нур-Султан.