В Киев прилетел самолет из Казахстана: борт привез украинцев и казахов

На борту также прибыли казахи, сообщившие журналистам, что жизнь в Нур-Султане возвращается в мирное русло.

В аэропорту "Борисполь" вечером 9 января приземлился рейсовый самолет, на котором находилось 33 украинца, эвакуированные из столицы Казахстана Нур-Султана. На борту также находились казахи, решившие покинуть страну, сообщает Суспільне Медіа.

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[ + – ] Саржан рассказал, что в Караганде митинги прошли мирно

Пассажир по имени Саржан рассказал, что он родом из Караганды и летит на учебу в Европу. Сейчас в его родном городе все спокойно, так как большинство активных действий происходило в больших городах. В Караганде на улицы вышли более тысячи человек, но митинг был мирный. Интернет с началом протестных акций отсутствовал, а сейчас его дают на пару часов. Дозвониться можно лишь на домашний телефон.

"Между всеми городами стоят блокпосты, а автомобили проверяют. Военные могут записать личные данные, если человек кажется подозрительным", — сообщает казах.

Еще один пассажир по имени Тамерлан, направлялся через Киев в Афины и Будапешт как турист. Он проживает в Нур-Султане, и утверждает, что в его городе спокойно, а "ситуацию раздули". По его мнению, отключение интернета привело к тому, что началась лишняя паника. Мародерства в городе не было и сейчас жизнь возвращается в мирное русло. При этом мужчина подтвердил, что в Алматы действительно велись бои, а люди не могут оттуда вылететь.

Следующие рейсы из Казахстана запланированы на 13 и 16 января, сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чиновник сообщил, что в настоящее время его ведомство работает над организацией возвращения остальных соотечественников, обратившихся за помощью, в частности, из Алматы.

[ + – ] Твит Дмитрия Кулебы

"Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", — настаивает Кулеба.

Ранее президент Казахстана Токаев рассказал о планах революционеров, которые намеревались взять под контроль столицу страны — Нур-Султан. Как утверждает Токаев, силовики наблюдали скопление "боевиков" вокруг резиденции президента. Кроме того, основной удар был направлен на Алматы. Взятие города открывало путь к захвату всего юга страны.

Официальные СМИ страны сообщают о проведении контртеррористической операции с участием сотрудников Нацгвардии и спецподразделений. С начала массовых протестов в Казахстане задержаны уже 7939 человек.