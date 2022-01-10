До Києва прилетів літак з Казахстану: борт привіз українців та казахів

На борту також прибули казахи, які повідомили журналістам, що життя в Нур-Султані повертається до мирного русла.

В аеропорту "Бориспіль" увечері 9 січня приземлився рейсовий літак, на якому перебували 33 українці, евакуйовані зі столиці Казахстану Нур-Султана. На борту також були казахи, які вирішили залишити країну, повідомляє Суспільне Медіа.

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[ + – ] Саржан розповів, що в Караганді мітинги пройшли мирно

Пасажир на ім'я Саржан розповів, що він родом з Караганди та летить на навчання до Європи. Наразі в його рідному місті все спокійно, оскільки більшість активних дій відбувалися у великих містах. У Караганді на вулиці вийшли понад тисячу людей, але мітинг був мирний. Інтернету з початку протестних акцій не було, а нині його дають на кілька годин. Додзвонитися можна лише на домашній телефон.

"Між усіма містами стоять блокпости, а автомобілі перевіряють. Військові можуть записати особисті дані, якщо людина здається підозрілою", — повідомляє казах.

Ще один пасажир на ім'я Тамерлан, прямував через Київ до Афін і Будапешта як турист. Він проживає в Нур-Султані, і стверджує, що в його місті спокійно, а "ситуацію роздули". На його думку, вимкнення інтернету призвело до того, що розпочалася зайва паніка. Мародерства в місті були, і зараз життя повертається в мирне русло. При цьому чоловік підтвердив, що в Алмати справді велися бої, а люди не можуть звідти вилетіти.

Наступні рейси з Казахстану заплановані на 13 та 16 січня, повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Чиновник повідомив, що наразі його відомство працює над організацією повернення решти співвітчизників, які звернулися за допомогою, зокрема, з Алмати.

[ + – ] Твіт Дмитра Кулеби

"Україна не кидає своїх, це непорушний принцип", — наполягає Кулеба.

Раніше президент Казахстану Токаєв розповів про плани революціонерів, які мали намір взяти під контроль столицю країни Нур-Султан. Як стверджує Токаєв, силовики спостерігали скупчення бойовиків навколо резиденції президента. Крім того, основний удар був спрямований на Алмати. Взяте місто відкривало шлях до захоплення всього півдня країни.

Офіційні ЗМІ країни повідомляють про проведення контртерористичної операції за участю співробітників Нацгвардії та спецпідрозділів. З початку масових протестів у Казахстані затримано вже 7939 осіб.