Протести в Казахстані: близько 150 українців хочуть залишити країну

Найближчі рейси до Києва, розповіли українські дипломати, заплановані на 13 та 16 січня. Для цього групи українців доставлять до Нур-Султана.

Близько 150 українців у Казахстані звернулися до посольства України для того, щоб отримати допомогу в поверненні на Батьківщину. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

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За його словами, через стабілізацію ситуації в країні частина громадян відмовилася від своїх планів про повернення.

Міжнародне авіасполучення з Нур-Султаном повністю відновлено, за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 та 16 січня заплановано регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися українці.

Між великими казахстанськими містами також відновлюється транспортне сполучення, зокрема залізничне.

Українські дипломати домовилися з казахстанськими залізничниками, що наші громадяни зможуть групами прибути до Нур-Султана для подальшого переміщення до Києва.

Також нашим громадянам запропонують безкоштовно замінити скасовані рейси з Алмати на польоти з Нур-Султана, обслуговування надасть авіакомпанія Air Astana. Українцям рекомендують заздалегідь перевірити наявність місць та дати рейсів з Нур-Султана.

"За інформацією казахстанської сторони, міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено додатково", — написав представник МЗС.

Українців серед затриманих та постраждалих внаслідок подій у Казахстані немає. Посольство України підтримує регулярний зв'язок з громадянами та продовжуватиме надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни.

Нагадаємо, в Україну з Казахстану 9 січня прибув літак, на якому перебували 33 українці. Вони евакуювались із столиці Казахстану Нур-Султана.

Як відомо, нещодавно в Казахстані спалахнули масові протести: президент Касим-Жомарт Токаєв днями розповів про плани революціонерів захопити Нур-Султан.