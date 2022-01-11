Более 90% граждан Украины готовы защищать страну в случае вторжения России, — Ермак (видео)

Глава Офиса президента уверен, что вторжение российских войск в Украину станет крупнейшим поражением для стран-членов НАТО.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил, что в случае полномасштабного вторжения российских войск в Украину более 90% украинцев будут защищать страну.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, подготовлена ли лучше Украина к вероятному вторжению на свою территорию России, чем в 2014 году, Ермак заявил, что если такое вторжение произойдет — это станет "большой проблемой" для стран-членов НАТО.

"Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они вели переговоры так долго, а это случилось", — отметил Ермак.

Глава ОП также подчеркнул, что цель вступления в НАТО прописана в Конституции Украины, поэтому только украинская сторона и представители Альянса вправе принимать решения относительно членства Украины в НАТО. При этом Ермак призвал западных партнеров, которые возможно будут против вступления Украины в НАТО, честно и открыто об этом заявить.

"Если кто-то из членов НАТО против этого , пожалуйста, сообщите об этом должным образом, честно и дружественно к нам. Победа Украины, улаживание украинского кейса, будет одной из самых больших побед всех наших партнеров", — убежден Ермак.

В противном случае, по мнению главы ОП, эскалация конфликта и открытое вооруженное противостояние с РФ станут крупнейшим поражением стран-партнеров Украины.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос респондентов, у которых спросили, какие действия они готовы предпринимать в случае вооруженного вторжения в Украины российских войск. По данным опроса каждый третий респондент (33,3%) готов к вооруженному сопротивлению и станет на защиту своего населенного пункта. 21,7% — готовы принимать участие в акциях гражданского сопротивления. В общей сложности к сопротивлению российской агрессии готовы 50,25 украинцев.

Ранее сообщалось, что согласно данным социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего, около 50% украинцев выступают за создание войск территориальной обороны численностью от 3 до 5 тысяч бойцов. Наибольшую поддержку такой инициативы проявили жители западных (55%) и центральных (50%) областей Украины, наименьший процент — на Востоке страны (29%) и Донбассе (24%).

Глава российской делегации на переговорах в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в ходе переговоров с американской стороной заявил, что РФ не планирует вторжения в Украину. Однако дипломат не исключил вероятность "военного ответа" в случае расширения НАТО на Восток.