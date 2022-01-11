Понад 90% громадян України готові захищати країну в разі вторгнення Росії, — Єрмак (відео)

Голова офісу президента впевнений, що вторгнення російських військ в Україну стане найбільшою поразкою для країн-членів НАТО.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News заявив, що в разі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну понад 90% українців захищатимуть країну.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи Україна більше підготовлена до ймовірного вторгнення на свою територію Росії, ніж у 2014 році, Єрмак заявив, що якщо таке вторгнення відбудеться — це стане "великою проблемою" для країн-членів НАТО.

"Насамперед, я абсолютно впевнений, що понад 90% нашого населення тут і захищатимуть нашу країну. Якщо це станеться, це буде вироком для НАТО і великою проблемою, тому що всі західні країни мають пояснювати своїм громадянам, чому вони вели переговори так довго, а це сталося", — зазначив Єрмак.

Голова ОП також наголосив, що мета вступу до НАТО прописана в Конституції України, тому лише українська сторона та представники Альянсу мають право приймати рішення щодо членства України в НАТО. При цьому Єрмак закликав західних партнерів, які, можливо, будуть проти вступу України до НАТО, чесно і відкрито про це заявити.

"Якщо хтось із членів НАТО проти цього, будь ласка, повідомте про це належним чином, чесно та дружньо до нас. Перемога України, залагодження українського кейсу, буде однією з найбільших перемог усіх наших партнерів", — переконаний Єрмак.

Інакше, на думку голови ОП, ескалація конфлікту та відкрите збройне протистояння з РФ стануть найбільшою поразкою країн-партнерів України.

Варто зазначити, що у грудні 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування респондентів, які запитали, які дії вони готові робити в разі збройного вторгнення в Україну російських військ. За даними опитування, кожен третій респондент (33,3%) готовий до збройного опору і стане на захист свого населеного пункту. 21,7% готові брати участь в акціях цивільного опору. Загалом до опору російській агресії готові 50,25% українців.

Раніше повідомлялося, що, згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього, близько 50% українців виступають за створення військ територіальної оборони чисельністю від 3 до 5 тисяч бійців. Найбільшу підтримку такої ініціативи проявили мешканці західних (55%) та центральних (50%) областей України, найменший відсоток – на Сході країни (29%) та Донбасі (24%).

Голова російської делегації на переговорах у Женеві, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у ході переговорів з американською стороною заявив, що РФ не планує вторгнення в Україну. Проте дипломат не виключив ймовірність "воєнної відповіді" в разі розширення НАТО на Схід.