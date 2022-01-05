У війська територіальної оборони готовий вступити лише кожен третій українець, - опитування

За даними соціологів, за створення військ територіальної оборони чисельністю 3-5 тисяч осіб в кожній області виступає половина опитаних.

Майже половина українців виступають за створення військ територіальної оборони. Проте особисто взяти участь в територіальній обороні готові лише близько третини громадян. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Українським інститутом майбутнього.

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Так, згідно з результатами опитування, за те, щоб поряд з ЗСУ були створені війська територіальної оборони чисельністю до 3-5 тис. в кожній області виступає 45% респондентів, однак 30% — проти цього. Кожен четвертий опитаний (25%) не зміг визначитися.

При цьому чоловіки частіше підтримують створення військ тероборони: так, 50% чоловіків підтримують цей крок і третина проти, натомість 40% жінок висловилися за і 28% – проти.

[ + – ] Результати опитування

Найбільшу підтримку такий крок отримав на Заході (55%) та в Центрі (50%) країни. Найменша підтримка зафіксована на Сході (29%) країни та на Донбасі (24%).

Більшість учасників опитування відповіли, що особисто не готові взяти участь в територіальній обороні. Так, готові це зробити лише 32%: 49% чоловіків і 18% жінок.

[ + – ] Результати опитування

Найвищу готовність при цьому висловлюють представники вікової групи 35-44 роки: 37% з них заявили, що готові доєднатися до військ територіальної оборони.

Порівняно більшу готовність демонструють жителі центральних та західних регіонів – відповідно 37% та 36%. Водночас жителі Донбасу набагато менше готові брати участь в теробороні – 21% особисто б доєдналися, при цьому 71% — ні.

Соціологічне опитування було проведене методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань "LEMUR" з 28 листопада по 10 грудня 2021 року на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму.

Загалом було опитано 30 842 531 жителів України віком від 18 років і старше. Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів.

Нагадаємо, 1 січня 2022 року вступив в дію Закон України "Про основи національного спротиву", який визначає правові та організаційні засади територіальної оборони та руху спротиву.

Раніше Фокус повідомляв, що половина українців готова чинити опір російській інтервенції: 33,3% захищатимуться зі зброєю в руках, 21,7% — шляхом участі в акціях громадянського опору.

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