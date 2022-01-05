В войска территориальной обороны готов вступить только каждый третий украинец, — опрос

По данным социологов, за создание войск территориальной обороны численностью 3-5 тысяч человек в каждой области выступает половина опрошенных.

Около половины украинцев выступают за создание войск территориальной обороны. Однако лично принять участие в территориальной обороне готовы лишь около трети граждан. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего.

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Так, согласно результатам опроса, за то, чтобы наряду с ВСУ были созданы войска территориальной обороны численностью до 3-5 тыс. в каждой области выступает 45% респондентов, однако 30% против этого. Каждый четвертый опрошенный (25%) затруднился определиться.

При этом мужчины чаще поддерживают создание войск теробороны: так, 50% мужчин поддерживают этот шаг и треть против, 40% женщин высказались за и 28% – против.

[ + – ] Результаты опроса

Наибольшую поддержку такой шаг получил на Западе (55%) и Центре (50%) страны. Наименьшая поддержка была зафиксирована на Востоке (29%) страны и на Донбассе (24%).

Большинство участников опроса ответили, что лично не готовы принять участие в территориальной обороне. Так, готовы это сделать только 32%: 49% мужчин и 18% женщин.

[ + – ] Результаты опроса

Высокую готовность при этом выражают представители возрастной группы 35-44 года: 37% из них заявили, что готовы присоединиться к войскам территориальной обороны.

Сравнительно большую готовность демонстрируют жители центральных и западных регионов – соответственно 37% и 36%. В то же время, жители Донбасса гораздо меньше готовы участвовать в теробороне – 21% лично бы присоединились, при этом 71% — нет.

Социологический опрос был проведен методом face-to-face за структурированной интерактивной анкетой на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов LEMUR с 28 ноября по 10 декабря 2021 года на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Всего было опрошено 30 842 531 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Объем выборочной совокупности составляет 2400 респондентов.

Напомним, 1 января 2022 года вступил в действие Закон Украины "Об основах национального сопротивления", который определяет правовые и организационные основы территориальной обороны и движения сопротивления.

Ранее Фокус сообщал, что половина украинцев готова сопротивляться российской интервенции: 33,3% будут защищаться с оружием в руках, 21,7% — путем участия в акциях гражданского сопротивления.

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