Стефанчук ответил телеканалу "Рада" на внезапную "смерть" песней рок-группы (видео)

В посте спикера Верховной Рады говорится, что политик "полон энтузиазма".

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, которого телеканал "Рада" "нечаянно похоронил", опубликовал ответ на конфуз в эфире. В Facebook парламентского главы появился клип российской и советской рок-группы Чайф "Не спеши".

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Еще в первом куплете песни есть слова "не спеши ты нас хоронить, у нас еще здесь дела". Также лидер группы Владимир Шахрин часто упоминает фразу "просто хотелось пожить".

К данному ролику Стефанчук прикрепил эмодзи "в приподнятом настроении". Его пост за короткое время набрал много отметок "нравится".

Как известно, 11 января в эфире телеканала "Рада" рассказывали о смерти президента Европарламента Давида Сассоли. В это время на экране появился портрет Руслана Стефанчука, под которым была надпись "внезапно умер".

Фото спикера ВР появилось в эфире не случайно, поскольку телеканал передавал слова Стефанчука по поводу смерти Сассоли, однако всех смутила надпись под его фото "внезапно умер". В СМИ начали распространять новости, что канал "Рада" "похоронил" председателя парламента.

Напомним, в прошлом году на телеканале "Суспильне" произошел конфуз — уборщица начала мыть полы в студии во время прямого эфира.