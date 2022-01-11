Телеканал "Рада" случайно похоронил спикера парламента Стефанчука (фото)

Инцидент произошел, когда на телеканале показывали новость о смерти президента Европейского парламента. Портрет политика разместили над надписью "Внезапно умер".

Парламентский телеканал "Рада" случайно "похоронил" главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Конфуз случился сегодня, в 13:06, во время прямого эфира, который транслируется на YouTube. Новость о смерти президента Европейского парламента Давида Сассоли канал проиллюстрировал фото спикера. Более того, под фотографией Стефанчука разместили надпись большим шрифтом "Внезапно умер".

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Такой странный кадр на самом деле легко объясняется. Похоже, телеканал цитировал слова главы Рады о смерти европейского политика.

[ + – ] Телеканал "Рада" "похоронил" Стефанчука

"Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю самые искренние соболезнования тяжелой потери родным, близким и всем друзьям. Вечная память», — так Стефанчук прокомментировал смерть Сассоли.

Отметим, что утром 11 января в возрасте 65 лет в больнице в итальянском муниципалитете Авиано умер президент Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом сообщил его спикер Роберто Куйо.

Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате и теперь выходит в эфир с современной в здании Рады и дополнительной студии в Кабинете министров.

Ранее парламентский комитет по бюджету согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".

Однако пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" увидел в перезапуске канала "коррупционное соглашение". 16 декабря Порошенко ворвался в эфир телеканала "Рада" и устроил скандал.