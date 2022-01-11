Телеканал "Рада" случайно похоронил спикера парламента Стефанчука (фото)
Инцидент произошел, когда на телеканале показывали новость о смерти президента Европейского парламента. Портрет политика разместили над надписью "Внезапно умер".
Парламентский телеканал "Рада" случайно "похоронил" главу Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука. Конфуз случился сегодня, в 13:06, во время прямого эфира, который транслируется на YouTube. Новость о смерти президента Европейского парламента Давида Сассоли канал проиллюстрировал фото спикера. Более того, под фотографией Стефанчука разместили надпись большим шрифтом "Внезапно умер".
Такой странный кадр на самом деле легко объясняется. Похоже, телеканал цитировал слова главы Рады о смерти европейского политика.
"Ушел из жизни настоящий друг Украины, президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли. Во время российской эскалации на границах Украины весной 2021 года он призвал Российскую Федерацию сделать шаг назад. А также неоднократно настаивал на санкциях против России и Беларуси. Выражаю самые искренние соболезнования тяжелой потери родным, близким и всем друзьям. Вечная память», — так Стефанчук прокомментировал смерть Сассоли.
Отметим, что утром 11 января в возрасте 65 лет в больнице в итальянском муниципалитете Авиано умер президент Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом сообщил его спикер Роберто Куйо.
Напомним, с 15 декабря телеканал "Рада" приступил к работе в обновленном формате и теперь выходит в эфир с современной в здании Рады и дополнительной студии в Кабинете министров.
Ранее парламентский комитет по бюджету согласовал выделение дополнительных 320 млн грн из государственного бюджета на 2022 год на телеканал "Рада" и газету "Голос Украины".
Однако пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" увидел в перезапуске канала "коррупционное соглашение". 16 декабря Порошенко ворвался в эфир телеканала "Рада" и устроил скандал.