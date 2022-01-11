Телеканал "Рада" випадково поховав спікера парламенту Стефанчука (фото)

Інцидент трапився, коли на телеканалі показували новину про смерть президента Європейського парламенту. Портрет політика розмістили під написом "Раптово помер".

Парламентський телеканал "Рада" випадково "поховав" голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Конфуз трапився сьогодні, в 13:06 під час прямого ефіру, який транслюється на YouTube. Новину про смерть президента Європейського парламенту Давіда Сассолі канал проілюстрував фото спікера. Більше того, під фотографією Стефанчука розмістили напис великим шрифтом "Раптово помер".

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Такий дивний кадр насправді легко пояснюється. Схоже, телеканал цитував слова голови Ради про смерть європейського політика.

[ + – ] Телеканал "Рада" "поховав" Стефанчука

"Пішов з життя справжній друг України, президент європейського парламенту Давід-Марія Сассолі. Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021 року він закликав Російську Федерацію зробити крок назад. А також неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі. Висловлюю найщиріші співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким та усім друзям. Вічна пам’ять", — так Стефанчук прокоментував смерть Сассолі.

Зазначимо, що вранці 11 січня у віці 65 років у лікарні в італійському муніципалітеті Авіано помер президент Європейського парламенту Давід Сассолі. Про це повідомив його речник Роберто Куйо.

Нагадаємо, з 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі і тепер виходить в ефір із сучасної в будівлі Ради та додаткової студії у Кабінеті міністрів.

Раніше парламентський комітет з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету на 2022 рік на телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Однак п’ятий президент України і лідер партії "Європейська солідарність" побачив в перезапуску каналу "корупційну угоду". 16 грудня Порошенко увірвався в ефір телеканалу "Рада" та влаштував скандал.