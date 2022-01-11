Через дисфункцію імунної системи в лікарні помер президент Європейського парламенту Давид Сассолі

Проблеми зі здоров'ям у політика почалися у вересні минулого року, коли він захворів на пневмонію, через яку його госпіталізували.

Уранці 11 січня в лікарні італійського муніципалітету Авіано помер президент Європейського парламенту Давід Сассолі. 65-річного політика було госпіталізовано у зв'язку зі серйозним ускладненням через дисфункцію імунної системи. На жаль, лікування не увінчалося успіхом, повідомив у Twitter спікер президента Роберто Куйо.

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Італійський лівоцентристський політик перебував у лікарні в Італії з 26 грудня. Хронічне нездужання почалося в Сассолі з вересня минулого року, коли в нього піднялася температура, і медики запідозрили коронавірус. Проте тести показали негативний результат на COVID-19, і з'ясувалося, що в чоловіка пневмонія. Політик припустив, що підхопив "хворобу легіонерів", як ще називають запалення легенів, під час пленарного тижня парламенту в Страсбурзі.

Давид-Марія Сассолі народився 30 травня 1956 року у Флоренції. Закінчив факультет політичних наук Флорентійського університету та розпочав журналістську кар'єру в невеликих газетах і новинних агентствах. Співпрацював у римській редакції щоденного видання Il Giorno, сім років спеціалізуючись на політичній хроніці. 2009 року обраний до Європейського парламенту за списком Демократичної партії.

У 2013 році брав участь у праймеріз лівоцентристів, які мали на меті висування єдиного кандидата на виборах мера Риму (з результатом 26% залишився на другому місці). Через рік переобраний до Європарламенту й обраний заступником голови Європарламенту, отримавши 393 голоси депутатів. У січні 2017 року переобраний на цю посаду. У 2019 році обраний головою Європарламенту, отримавши за підсумками голосування 345 голосів.

Раніше в Страсбурзі Європарламент затвердив резолюцію, згідно з якою Росію відключать від SWIFT у разі вторгнення в Україну. Парламентарі закликали ЄС бути готовим негайно затвердити жорсткі санкції, якщо Росія зважиться на ескалацію конфлікту.

Також Фокус повідомляв про те, що Європарламент поклав відповідальність на РФ за злочини "вагнерівців". Євросоюз планує запровадити санкції проти групи, а також пов'язаних із ними осіб.