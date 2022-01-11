Из-за дисфункции иммунной системы в больнице скончался президент Европейского парламента Давид Сассоли

Проблемы со здоровьем у политика начались в сентябре прошлого года, когда он заболел пневмонией, из-за которой его госпитализировали.

Утром 11 января в больнице итальянского муниципалитета Авиано скончался президент Европейского парламента Давид Сассоли. 65-летний политик был госпитализирован в связи с серьезным осложнением из-за дисфункции иммунной системы. К сожалению, лечение не увенчалось успехом, сообщил в Twitter спикер президента Роберто Куйо.

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Итальянский левоцентристский политик находится в больнице в Италии с 26 декабря. Хроническое недомогание началось у Сассоли с сентября прошлого года, когда у него поднялась температура и медики заподозрили коронавирус. Однако, тесты показали отрицательный результат на COVID-19 и выяснилось, что у мужчины пневмония. Политик предположил, что подхватил "болезнь легионеров", как еще называют воспаление легких, во время пленарной недели парламента в Страсбурге.

Давид-Мария Сассоли родился 30 мая 1956 во Флоренции. Окончил факультет политических наук Флорентийского университета и начал журналистскую карьеру в небольших газетах и новостных агентствах. Сотрудничал в римской редакции ежедневного издания "Il Giorno", семь лет специализируясь на политической хронике. В 2009 году избран в Европейский парламент по списку Демократической партии.

В 2013 году участвовал в праймериз левоцентристов, имевших целью выдвижение единого кандидата на выборах мэра Рима (с результатом 26% остался на втором месте). Через год переизбран в Европарламент и избран заместителем председателя Европарламента, получив 393 голоса депутатов. В январе 2017 года переизбран на эту должность. В 2019 году избран председателем Европарламента, получив по итогам голосования 345 голосов.

Ранее в Страсбурге Европарламент утвердил резолюцию, согласно которой Россию отключат от SWIFT в случае вторжения в Украину. Парламентарии призвали ЕС быть готовым незамедлительно утвердить жесткие санкции, в случае если Россия решится на эскалацию конфликта.

Также Фокус сообщал о том, что Европарламент возложил ответственность на РФ за преступления "вагнеровцев". Евросоюз планирует ввести санкции против группы, а также связанных с ними лиц.