Стефанчук відповів телеканалу Рада на "раптову смерть" піснею рок-гурту (відео)

У дописі спікера Верховної Ради йдеться, що політик "повний ентузіазму".

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, якого телеканал "Рада" "ненароком поховав", опублікував відповідь на конфуз в ефірі. У Facebook парламентського голови з'явився кліп російської та радянської рок-групи Чайф "Не спеши".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ще в першому куплеті пісні є слова "не спеши ты нас хоронить, у нас еще здесь дела". Також лідер гурту Володимир Шахрін часто згадує фразу "просто хотелось пожить".

До цього ролика Стефанчук прикріпив емодзі "в піднесеному настрої". Його допис за короткий час набрав багато позначок "подобається".

Як відомо, 11 січня в ефірі телеканалу "Рада" розповідали про смерть президента Європарламенту Давіда Сассолі. На екрані з'явився портрет Руслана Стефанчука, під яким був напис "раптово помер".

Фото спікера ВР з'явилося в ефірі не випадково, оскільки телеканал передавав слова Стефанчука щодо смерті Сассолі, проте всіх збентежив напис під його фото "раптово помер". У ЗМІ почали розповсюджувати новини, що канал "Рада" "поховав" голову парламенту.

Нагадаємо, минулого року на телеканалі "Суспільне" стався конфуз — прибиральниця почала мити підлогу в студії під час прямого ефіру.